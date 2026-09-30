Lucca Noir, il lato oscuro della città tra misteri, fantasmi e pettegolezzi in un tour serale

Un percorso guidato di 90 minuti tra vicoli, piazze e leggende in programma il 2 e il 16 ottobre

Una Lucca lontana dalle cartoline, fatta di misteri, leggende, scandali e storie tramandate sottovoce. È quella che sarà possibile scoprire con Lucca Noir – tra misteri, fantasmi e pettegolezzi, il tour guidato in programma venerdì (2 ottobre) e venerdì 16 ottobre alle 20,30 nel centro storico.

La visita, della durata di circa un’ora e mezzo, accompagnerà i partecipanti attraverso vicoli, piazze e chiese alla ricerca del volto più insolito e inquieto della città. Al centro del percorso ci saranno racconti di fantasmi, amori proibiti, rivalità rinascimentali, superstizioni e pettegolezzi che nei secoli hanno alimentato l’immaginario lucchese.

Chi si aggirerebbe ancora lungo le Mura nelle notti più silenziose? Quali segreti si nascondono dietro le facciate dei palazzi del centro? E quali storie venivano raccontate nei mercati e nei salotti delle famiglie nobili? Il tour proverà a rispondere a queste domande attraverso aneddoti e vicende poco conosciute, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle tradizionali visite dedicate alla storia e ai monumenti della città.

Il punto di ritrovo è sotto il portico del Duomo di San Martino, accanto al campanile. È richiesto di presentarsi almeno dieci minuti prima della partenza, prevista con puntualità alle 20,30.

Il costo della visita è di 10 euro a persona. Tutti i tour sono condotti da guide turistiche abilitate.