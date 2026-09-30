Lucca per un’altra settimana capitale della settima arte con gli ‘Incontri del cinema d’essai’

Lucca torna capitale del cinema d’essai. Dal 4 all’8 ottobre, subito dopo il Lucca Film Festiva, la città ospita la 26esima edizione degli Incontri del cinema d’essai, l’appuntamento organizzato dalla Fice – Federazione italiana cinema d’essai che riunisce ogni anno esercenti, distributori, produttori, autori e professionisti del settore attorno al presente e al futuro del cinema di qualità. Cinque giornate tra anteprime italiane e internazionali, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, momenti di confronto sull’industria cinematografica e i Premi Fice, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali.

Ad aprire gli incontri, domenica (4 ottobre) alle 20,30 al cinema Astra, sarà la pre-inaugurazione aperta alla città con Dio ride di Giovanni Veronesi, interpretato da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, alla presenza del regista e di Pierfrancesco Favino: un appuntamento che segna il passaggio di testimone fra il Lucca Film Festival e gli Incontri del Cinema d’Essai. La proiezione sarà preceduta, alle 16, da un Q&A con Veronesi e Favino riservato agli esercenti, che coinvolgerà in collegamento circa 100 sale dei circuiti Acec e Fice.

Da lunedì 5 ottobre prenderà il via il fitto calendario di anteprime riservate agli accreditati e di proiezioni aperte al pubblico, con una selezione che attraversa il cinema italiano e internazionale e riunisce nuove opere di autori affermati, titoli ancora inediti e film provenienti dai maggiori festival.

Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse Nine di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. In programma anche Ragione e sentimento di Georgia Oakley; Josephine di Beth de Araujo, vincitore al Sundance del Grand Jury Prize e dell’Audience Award e Look Back di Hirokazu Kore-eda, presentato in concorso a Venezia 83.

Il panorama internazionale comprende inoltre La bambola di Sophie Beaulieu, Un détour par Diane di Raphaël Balboni e Ann Sirot, Wild Foxes di Valery Carnoy, Late Fame di Kent Jones e Nel silenzio delle stanze di Jérôme Bonnell. Da Cannes arrivano Il caso Marie-Claire di Lauriane Escaffre e Yvo Muller e La Venere elettrica di Pierre Salvadori, mentre dalla Mostra di Venezia arriva La casa del vento di Auguste Bernard Kouemo Yanghu, premio speciale Orizzonti e premio De Laurentiis.

Completano lo sguardo sul cinema internazionale In cammino sulle Highlands – The North di Bart Schrijver, Urchin di Harris Dickinson, Alice nel paese dei coloni di Yanis Mhamdi, Un mondo fragile e bellissimo di Cyril Aris, La guerra dei prezzi di Anthony Dechaux, Radiopraga – Le onde della libertà di Jiri Madl e Rose di Markus Scheinzer, con Sandra Hüller e Caro Braun, premiato alla Berlinale per la migliore interpretazione e designato dall’Austria per l’Oscar al miglior film internazionale.

Ampio spazio al cinema italiano, a partire da La casa in fiamme di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Margherita Buy, Fabrizio Bentivoglio, Barbara Chichiarelli e Anita Caprioli; Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, con Vanessa Scalera, Lino Musella ed Elena Radonicich, in concorso a Venezia 83 e Idda di Irene Dionisio, con Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, già presentato al Toronto Film Festival e proiettato prossimamente ad Alice nella Città. Dalla mostra arriva anche La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, film d’apertura della sezione Orizzonti. In programma inoltre I racconti del mare di Luca Severi e il documentario La voce della mandria di Mathias Joulaud e Lucien Roux.

A completare il calendario saranno inoltre quattro Secret Screening, proposti da I Wonder Pictures, Movies Inspired, Notorious Pictures e Lspg Popcorn, che manterranno la sorpresa sui titoli fino al momento della proiezione.

Numerosi gli ospiti attesi a Lucca per accompagnare film e incontri. Oltre a Giovanni Veronesi e Pierfrancesco Favino, protagonisti della pre-inaugurazione, ci saranno Edoardo De Angelis e Vanessa Scalera, che accompagneranno Il fuoco che ti porti dentro insieme al produttore; Alina Marazzi presenterà La ragazza con la Leica insieme alla produttrice; Irene Dionisio e Tecla Insolia saranno a Lucca per Idda. Autori, interpreti, produttori e altri protagonisti del cinema italiano saranno inoltre al centro della serata dei premi Fice per un anno di cinema d’essai, mercoledì 7 ottobre al Teatro del Giglio, con interviste a cura di Maurizio Di Rienzo.

Centrale, come ogni anno, la presenza della distribuzione, che fa degli incontri un importante momento di confronto tra chi porta i film nelle sale e il mondo dell’esercizio d’essai. Numerose le società coinvolte nelle anteprime e nelle presentazioni della nuova stagione, dalle major alle realtà indipendenti, tra cui 01 Distribution, Bim Distribuzione, Fandango, I Wonder Pictures, Kitchen Film, Lucky Red, MUBI, No.Mad Film, Officine Ubu, PiperFilm, Plaion Pictures, Teodora Film, Universal Pictures, Walt Disney e Wanted Cinema, insieme alle altre distribuzioni presenti nel programma e nel rullo trailer.

Accanto alle proiezioni, gli incontri confermano la loro vocazione di luogo di confronto per l’intera filiera cinematografica. Mercoledì (7 ottobre), al Cinema Astra, si terrà il convegno Fice realizzato in collaborazione con Box Office, Istituzioni, produttori, distributori ed esercenti alleati per un pubblico di qualità, preceduto dalla presentazione della Giornata europea del cinema d’essai.

Spazio anche alla formazione delle nuove generazioni, con proiezioni ed eventi rivolti alle scuole e, martedì 6 ottobre, il seminario Fice-Acec Cinema per la scuola.

Numerose, durante le cinque giornate, anche le anteprime aperte alla città, che accompagneranno il programma professionale trasformando Lucca in un punto d’incontro tra l’industria cinematografica e il suo pubblico.