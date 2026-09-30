Nuovi pannelli all’Orto botanico raccontano le collezioni viventi

In totale sono stati realizzati 28 pannelli di cui 5 orientativi e ben 23 tematici

All’Orto botanico di Lucca ci sono nuovi pannelli orientativi e tematici. Sono stati presentati oggi 30 settembre dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dalla curatrice dell’Orto botanico Alessandra Sani e dalle biologhe Giulia Sirgiovan e Rita De Stefano. Alla presentazione c’erano anche gli studenti di una classe V della scuola primaria Pascoli.

“Siamo lieti di potervi mostrare, oggi, il nuovo sistema di pannelli che d’ora in poi guiderà ogni visitatore dell’Orto botanico – ha detto l’assessore alla cultura Mia Pisano – . Si tratta di un progetto che ha preso avvio due anni fa, nel 2024, con l’intento di garantire una migliore fruizione e uno strumento semplice e immediato per la conoscenza e l’interpretazione del patrimonio qui conservato. Un importante arricchimento di questo istituto culturale cittadino, che siamo certi lo renderà ancora più aperto alla sua scoperta e ancora più interessante”.

Il progetto è stato realizzato sotto la supervisione scientifica dell’Orto botanico e in partenariato con il team di esperti dell’istituto Pangea di Sabaudia, che vanta un’esperienza ultra trentennale nei campi dell’educazione e dell’interpretazione ambientale. In totale sono stati realizzati 28 pannelli di cui 5 orientativi e ben 23 tematici, cioè dedicati alle collezioni viventi, ai principali settori dell’Orto e agli esemplari di particolare rilevanza come gli alberi monumentali, che individuano il percorso dei Testimoni silenziosi.

La grafica è stato sviluppata coerentemente all’identità visiva dell’Orto botanico e i testi, accompagnati da immagini e foto, sono stati predisposti con l’approccio dell’Heritage Interpretation, un processo di comunicazione mirata che coinvolge il visitatore alla partecipazione attiva della scoperta e conoscenza del soggetto prescelto, stimolandone l’interesse e la curiosità, il pensiero critico e la consapevolezza del patrimonio comune. I visitatori stranieri possono accedere a traduzioni in francese ed inglese attraverso un QR code dedicato presente su ogni pannello.