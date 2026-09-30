pannelli orto botanico

E’ stata illustrata questa mattina (30 settembre) la nuova pannellistica orientativa e tematica dell’Orto botanico di Lucca. Erano presenti, oltre all’assessore alla cultura Mia Pisano, la curatrice dell’Orto botanico Alessandra Sani, Giulia Sirgiovan e Rita De Stefano, biologhe dell’istituto Pangea. Alla presentazione, fra gli altri, sono intervenuti anche gli studenti di una classe quinta della scuola primaria Pascoli.

“Siamo lieti di potervi mostrare, oggi, il nuovo sistema di pannelli che d’ora in poi guiderà ogni visitatore dell’Orto botanico – ha detto l’assessore alla cultura Mia Pisano – . Si tratta di un progetto che ha preso avvio due anni fa, nel 2024, con l’intento di garantire una migliore fruizione e uno strumento semplice e immediato per la conoscenza e l’interpretazione del patrimonio qui conservato. Un importante arricchimento di questo istituto culturale cittadino, che siamo certi lo renderà ancora più aperto alla sua scoperta e ancora più interessante”.

Il progetto è stato realizzato sotto la supervisione scientifica dell’Orto botanico e in partenariato con il team di esperti dell’istituto Pangea di Sabaudia, che vanta un’esperienza ultra trentennale nei campi dell’educazione e dell’interpretazione ambientale. In totale sono stati realizzati 28 pannelli di cui 5 orientativi e ben 23 tematici, cioè dedicati alle collezioni viventi, ai principali settori dell’Orto e agli esemplari di particolare rilevanza come gli alberi monumentali, che individuano il percorso dei Testimoni silenziosi.

La grafica è stato sviluppata coerentemente all’identità visiva dell’Orto botanico e i testi, accompagnati da immagini e foto, sono stati predisposti con l’approccio dell’Heritage Interpretation, un processo di comunicazione mirata che coinvolge il visitatore alla partecipazione attiva della scoperta e conoscenza del soggetto prescelto, stimolandone l’interesse e la curiosità, il pensiero critico e la consapevolezza del patrimonio comune. I visitatori stranieri possono accedere a traduzioni in francese ed inglese attraverso un QR code dedicato presente su ogni pannello.