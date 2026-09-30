Un weekend di autunno a San Romano in Garfagnana con chef Tomei

Il cooking show dello chef Cristiano Tomei sarà l’evento clou di Un weekend di autunno a San Romano in Garfagnana, la manifestazione in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre tra Villetta San Romano e Orzaglia, con due giornate dedicate alla scoperta del territorio attraverso natura, gastronomia, sport, tradizioni e prodotti locali.

Tomei, sabato pomeriggio dalle 17 alle 19, sarà al Teatro Officina Ripartenze della Stazione di Villetta-San Romano, dove condurrà il cooking show “Comanda la Natura”, un appuntamento costruito attorno ai prodotti locali e al rapporto tra cucina, stagionalità e territorio. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria. L’iniziativa rientra nel progetto “In Rete per San Romano in Garfagnana”, co-finanziato nell’ambito del bando regionale dedicato ai progetti di rigenerazione commerciale di aree di particolare interesse del territorio comunale e punta a mettere in relazione attività economiche, associazioni, patrimonio ambientale e nuovi spazi culturali, offrendo al pubblico un’occasione per vivere e conoscere il territorio.

La giornata di sabato 3 ottobre avrà come centro la stazione ferroviaria di Villetta-San Romano, dove saranno presenti stand commerciali con prodotti del territorio. Dalle 9,30 alle 12,30 si terrà l’escursione gratuita con guida naturalistica “Garfagnana fra storia e natura”, con prenotazione obbligatoria, alla scoperta del paesaggio e delle sue testimonianze. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata alla ginnastica artistica, all’immagine di giovani ginnaste dell’associazione realizzata in collaborazione con Lumberjack Functional and Weightlifting, prima di lasciare spazio al cooking show di Cristiano Tomei.

L’esperienza gastronomica si allargherà inoltre all’intero territorio: durante il weekend i ristoranti locali proporranno menù a tema autunnale, mentre per il sabato sarà possibile usufruire di pacchetti per il pernottamento, trasformando l’iniziativa in un’occasione per trascorrere un intero fine settimana in Garfagnana. Il programma proseguirà domenica 4 ottobre a Orzaglia con la Festa di autunno. Alle 10,45 partirà da Piazza Pelliccioni (San Romano) una escursione gratuita con guida naturalistica diretta verso la frazione. Alle 12.30 è previsto il pranzo autunnale presso “Il Tiro”, curato dalle associazioni del territorio.

Dalle 14 alle 17 la festa proseguirà con giochi tradizionali e laboratori ambientali, coinvolgendo associazioni, famiglie e bambini in un pomeriggio dedicato alla natura, alle tradizioni e alla socialità. “Un weekend di autunno” nasce così come un appuntamento diffuso capace di mettere insieme le diverse anime di San Romano in Garfagnana: il paesaggio e i suoi sentieri, la cucina e i prodotti locali, le attività economiche, l’associazionismo e la nuova vocazione culturale della Stazione di Villetta. Un fine settimana per raccontare l’autunno in Garfagnana attraverso esperienze, sapori e comunità.