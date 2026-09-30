Una passeggiata nella storia e nella memoria di Lucca: appuntamento fra la Fratta e il Bastardo

Il cinema Eden, le palanchine dove si ritrovavano ragazze e ragazzi, i giochi al prete morto. E poi le botteghe, il lavoro, le strade e le persone che hanno dato forma a un quartiere e alla sua identità popolare. Sabato (3 ottobre) alle 15,30, una visita guidata accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta della zona Fratta–Bastardo–San Francesco, intrecciando la storia dei luoghi con la memoria di chi li ha abitati e continua a viverli.

Il ritrovo è alle 15,30 alla Madonna dello Stellario. La visita, che comprenderà anche la chiesa di San Francesco, è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 329.4429398.

La passeggiata sarà un’occasione per guardare con occhi nuovi una parte del centro storico che conserva tracce della Lucca artigiana e del suo passato legato alla seta. Una storia fatta di tessuti e mestieri, ma anche di incontri, abitudini e relazioni di vicinato. Accanto ai monumenti, troveranno spazio i ricordi della vita quotidiana: nomi e luoghi che, per chi è cresciuto tra la Fratta e il Bastardo, raccontano un modo di stare insieme e riconoscersi parte di una comunità.

L’iniziativa rientra nella giornata di restituzione del progetto San Francesco – La piazza, la città, le persone” promosso da Fermento Aps insieme a Comitato popolare di piazza San Francesco per valorizzare le storie e le voci del quartiere. Camminare insieme nei suoi luoghi significa riportare queste memorie nello spazio pubblico, condividerle con chi non le conosce e mettere in relazione generazioni diverse. È anche un invito a riconoscere il valore di un patrimonio che vive nei racconti delle persone, oltre che negli edifici e nelle opere d’arte. La giornata proseguirà con altri due appuntamenti in piazza San Francesco. Alle 15.30 aprirà Soglie, mostra fotografica immersiva. Dalle 20 circa fino alle 22, sulla facciata della chiesa di San Francesco, sarà proiettata la video-installazione di Cristina Picchi, Tra le parole – Frammenti di un quartiere che resta, con repliche ogni 15–20 minuti. Il sound design è di Diego Schiavo, il color grading di Simone Poleschi.

Il progetto è finanziato da Cesvot, nell’ambito del bando Siete presente. Giovani e associazionismo 2026, con la collaborazione di S.O.F.A. – Shared office for the arts e Soundoc.