A Villa Bottini il convegno su scrittori e artisti lucchesi della prima metà del Novecento

A Villa Bottini lunedì (5 ottobre) e martedì si tiene il convegno Raccontare Lucca. Scrittori e artisti tra memoria, identità e appartenenza (1900-1950).

Organizzato dall’associazione culturale Amici di Enrico Pea vuole dare all’opinione pubblica la possibilità di confrontarsi con autori che hanno costituito, nella prima metà del ‘900, non solo delle pietre miliari nell’ambito della cultura nazionale e internazionale, ma hanno anche contribuito a delineare e a far conoscere il volto di Lucca, ognuno dal proprio punto di vista, grazie alla fervida interazione con questa città.

Relativamente al programma lunedì (5 ottobre) dopo un’introduzione da parte dello storico Umberto Sereni, sono previsti, per la sezione scrittori, gli interventi di Giovanna Bellora, Paolo Vanelli e Giovanni Ricci rispettivamente su Enrico Pea, Mario Tobino e Guglielmo Petroni. Nel pomeriggio sarà la volta di Alessandra Trabucchi, Cristiana Ricci e Massimo Scapecchi che, per la sezione artisti, presenteranno Mari Di Vecchio, Alfredo Meschi e Leone Lorenzetti.

La mattina di martedì, infine, per la sezione giornalisti e critici, Carla Sodini si dedicherà a Mario Pannunzio e Arrigo Benedetti, mentre Elisa Bassetto e Patrizia Giusti interverranno l’una su Carlo Ludovico Ragghianti e l’altra su Isa Belli Barsali.