Dal teatro musicale al cinema: a Lucca premio alla carriera per il compositore Gordon Getty

Il rapporto tra musica e immagini, la tradizione del teatro musicale e le possibilità offerte dal linguaggio cinematografico saranno al centro di uno degli appuntamenti conclusivi della 22esima edizione del Lucca Film Festival.

Domenica (4 ottobre) alle 16,30, al Cinema Centrale di Lucca, il compositore e sceneggiatore statunitense Gordon Getty riceverà il premio alla carriera e presenterà, insieme al regista Martin Guigui, l’anteprima italiana di Plump Jack, trasposizione cinematografica dell’omonima opera composta dallo stesso Getty.

Figura di rilievo della musica classica contemporanea americana, Gordon Getty ha sviluppato nel corso della propria carriera un repertorio che attraversa la musica sinfonica, corale, vocale e il teatro d’opera, dedicando particolare attenzione al rapporto tra composizione, parola e narrazione. Insignito dell’European Culture Prize nel 2019 ed entrato nell’Opera Hall of Fame di Opera America nel 2022, Getty ha trovato proprio nel linguaggio operistico uno degli ambiti più significativi della propria ricerca artistica.



Tra i suoi lavori figura Plump Jack, opera in due atti con libretto e musica firmati dallo stesso compositore, ispirata ai drammi storici di William Shakespeare Enrico IV (parte I e II) ed Enrico V. Un progetto che, attraverso la regia di Martin Guigui, incontra oggi il grande schermo, offrendo una nuova dimensione visiva alla scrittura musicale di Getty.

Ambientato nell’Inghilterra medievale, il film racconta la turbolenta amicizia tra sir John Falstaff, personaggio irriverente, amante dei piaceri e della libertà, e il giovane principe Hal, futuro Enrico V. Tra taverne, intrighi, guerre e ribellioni, il loro rapporto si confronta progressivamente con il peso delle responsabilità e con le aspettative di re Enrico IV, padre del giovane principe.

Una storia in cui ironia e malinconia convivono e nella quale la musica assume un ruolo fondamentale nella costruzione dei personaggi e della narrazione. La versione cinematografica porta sullo schermo questa relazione tra parola, voce e partitura, restituendo attraverso le immagini un’opera nata per il teatro musicale.

La presenza di Gordon Getty a Lucca assume un significato particolare anche per il conservatorio di musica Luigi Boccherini, coinvolto nella realizzazione dell’appuntamento insieme al Teatro del Giglio Puccini di Lucca e all’Associazione Musicale Lucchese.

Un legame che non si esaurisce nella collaborazione istituzionale, ma che ha trovato una prima espressione concreta all’interno del percorso formativo del conservatorio.

In preparazione all’arrivo del compositore, lo studente Matteo Bizzarri ha infatti lavorato su alcune sequenze di Plump Jack, prendendo come riferimento i passaggi della partitura originale composta da Gordon Getty e realizzandone una propria riscrittura nell’ambito di un’esercitazione pratica.

Un’esperienza che ha permesso di avvicinarsi all’opera attraverso un lavoro diretto sulla materia musicale, osservando il rapporto tra costruzione della partitura, sviluppo della narrazione e immagini cinematografiche.

L’elaborato è stato successivamente inviato allo stesso Gordon Getty, creando un collegamento tra l’attività didattica svolta al Boccherini e il lavoro del compositore statunitense.

L’esperienza di Matteo Bizzarri rappresenta così un ulteriore elemento di interesse dell’iniziativa: la possibilità per gli studenti di confrontarsi con un’opera contemporanea, approfondendone il linguaggio compositivo e osservando come una creazione musicale possa trovare nuove forme espressive attraverso il cinema.

L’incontro del 4 ottobre si inserisce in questa prospettiva, offrendo alla comunità del conservatorio e al pubblico del Festival l’occasione di conoscere da vicino il percorso creativo di Gordon Getty e di assistere alla presentazione di un lavoro in cui teatro, musica e cinema confluiscono in un unico racconto.

L’appuntamento è in programma domenica (4 ottobre) alle 16,30 al Cinema Centrale di Lucca, con la consegna del premio alla carriera a Gordon Getty, seguita dalla presentazione dell’anteprima italiana di Plump Jack alla presenza del compositore e del regista Martin Guigui. L’incontro sarà moderato da Gabriele Rizza.