Dalle Mura all’Anfiteatro spingendo sfere giganti: Lucca protagonista su Prime Video

Sfere giganti da spingere tra vicoli e piazze, prove da superare e una destinazione da raggiungere senza mappe né telefoni. Lunedì (5 ottobre) Lucca diventa il campo di gara di Let’s play ball, il reality game prodotto da Banijay Italia per Amazon Prime Video che porterà due squadre a sfidarsi tra le Mura e i monumenti del centro storico, fino al traguardo di piazza Anfiteatro.

Il programma, già realizzato in diversi Paesi europei e alla sua prima edizione italiana, affida ai concorrenti una missione tanto semplice da spiegare quanto impegnativa da portare a termine: spingere enormi sfere colorate lungo un percorso urbano, orientandosi e completando le prove nel minor tempo possibile. La puntata lucchese, realizzata con la collaborazione di Toscana Film Commission, sarà distribuita successivamente su Amazon Prime Video.

La giornata comincerà intorno alle 9,30 davanti al Caffè delle Mura con la preparazione scenografica. La partenza della prima squadra è prevista indicativamente alle 10,30: il percorso seguirà i viali alberati delle Mura fino al baluardo San Paolino, per poi scendere dal baluardo San Donato verso piazzale Verdi. Da qui la gara entrerà nel centro storico, attraversando via Vittorio Emanuele II e via Vittorio Veneto fino a piazza San Michele. Il passaggio da via di Poggio e piazza Cittadella precederà il ritorno verso San Michele e la prosecuzione fino a piazza Napoleone. Le squadre toccheranno quindi piazza del Giglio, via del Duomo e piazza San Giovanni, raggiungendo piazza San Martino e la Cattedrale. Il percorso continuerà attraverso via dell’Arcivescovato, via della Rosa, piazza Santa Maria Forisportam e via dell’Angelo Custode, fino alla Torre Guinigi. Dopo la discesa dalla torre, i partecipanti proseguiranno lungo via dell’Angelo Custode, via Mordini e via Canuleia per raggiungere piazza Anfiteatro, dove si svolgeranno l’arrivo e la premiazione. Per il finale è annunciata anche una sorpresa legata alla storia e alla tradizione di Lucca, sulla quale la produzione mantiene il riserbo.

Cittadini e visitatori potranno assistere al passaggio delle squadre nei diversi luoghi all’aperto, rispettando le indicazioni della polizia locale e del personale della produzione e senza interferire con le riprese.

L’arrivo del programma è stato seguito dallo Sportello cinema dell’Ufficio turismo del Comune, che ha curato il raccordo fra produzione, uffici comunali e soggetti coinvolti. Tra gli aspetti organizzativi, anche la gestione della viabilità: le interruzioni del traffico saranno temporanee e in modalità ‘stop&go’, limitate al passaggio dei concorrenti e alle esigenze delle singole riprese.

Dalle 10,30 alle 18, nelle strade e nelle piazze interessate, potranno quindi scattare brevi divieti di transito per i veicoli, biciclette comprese. La circolazione sarà riaperta appena possibile, con la polizia locale presente lungo il percorso per gestire i flussi.

Più estese le limitazioni alla sosta. Dalle 9 alle 18, e comunque fino al termine delle riprese, sarà in vigore il divieto con rimozione coatta, esclusi i mezzi degli organizzatori, in via di Poggio, fra piazza San Michele e piazza Cittadella; in via della Rosa, dal civico 41 a piazza Santa Maria Forisportam; in via dell’Angelo Custode e negli stalli della piazzetta di collegamento fra via Guinigi e via dell’Angelo Custode, in via Sant’Andrea.

Lo stesso provvedimento riguarderà via Mordini, nel tratto fra via Guinigi e via Canuleia, tutta via Canuleia, via dell’Anfiteatro fra via Canuleia e piazzetta Possenti e l’interno dell’arco di accesso alla piazza in prossimità del civico 44 di via Anfiteatro. Dalle 13 alle 18, e comunque fino alla conclusione delle riprese, il divieto di sosta con rimozione sarà esteso all’intera piazza Anfiteatro.

Durante le riprese, l’ingresso e l’uscita dalla Torre Guinigi avverranno da via Guinigi. Per tutta la giornata di lunedì, i residenti interessati dalle modifiche potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli blu a pagamento.