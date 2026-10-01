Le iniziative|
Doppio appuntamento con il Laboratorio Brunier per gli 800 anni dalla morte di San Francesco
Domani (2 ottobre) al Cred in via S.Andrea un concerto con la Società italiana di musica contemporanea, il 10 un seminario e un convegno
L’associazione artistico culturale Aps Laboratorio Brunier, con il patrocinio del Comune di Lucca, in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, propone due iniziative legate al nome del Santo, la prima si svolgerà domani (2 ottobre), al Cred in via Sant’Andrea a Lucca, alle 18,30, con un concerto di musiche dedicate a Francesco, in collaborazione con la Società italiana di musica contemporanea.
La seconda iniziativa avrà luogo sabato (10 ottobre) nei locali della chiesa di San Cassiano a Vico e si svolgerà in una serie di interventi seminariali alla mattina e in un convegno al pomeriggio.
La giornata prenderà il via alle 10 con l’intervento dell’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti, al quale seguiranno interventi della Caritas, del Gruppo volontari del Carcere di Lucca, della Cooperativa Calafata, dell’Ordine francescano secolare, che testimonieranno percorsi ed esperienze. Fra i partecipanti i sacerdoti Marco Bechini e Simone Giuli, oltre a Gabriele Ferro, Rachele Franceschi e Massimiliano Andreoli.
Dopo un pranzo frugale, in linea con gli insegnamenti di Francesco, alle 15 del pomeriggio inizierà un convegno che vedrà la partecipazione di Renzo Cresti, assieme alla cantante e arpista Celeste Canali, di don Carmelo Mezzasalma, di Carmela Principato, Silvana Miraglia e di Alessia Scaglione della Lav. Interverranno anche gli alunni dell’istituto comprensivo Ungaretti di Lucca con la media Da Vinci. A conclusione la corale beata Vergine del Soccorso terrà un breve concerto.
La giornata riveste una particolare importanza per le personalità che interverranno e per i temi che saranno affrontati, visto che la figura di Francesco permette riflessioni non solo sulla religione, ma pure sulle emergenze sociali, sulla natura e gli animali, sulla cultura in genere. Gli incontri sono aperti a tutti, con momenti di socializzazione e di approfondimento.