Doppio appuntamento con il Laboratorio Brunier per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

La seconda iniziativa avrà luogo sabato (10 ottobre) nei locali della chiesa di San Cassiano a Vico e si svolgerà in una serie di interventi seminariali alla mattina e in un convegno al pomeriggio.

La giornata prenderà il via alle 10 con l’intervento dell’arcivescovo monsignor Paolo Giulietti , al quale seguiranno interventi della Caritas, del Gruppo volontari del Carcere di Lucca, della Cooperativa Calafata , dell’Ordine francescano secolare, che testimonieranno percorsi ed esperienze. Fra i partecipanti i sacerdoti Marco Bechini e Simone Giuli, oltre a Gabriele Ferro, Rachele Franceschi e Massimiliano Andreoli.

Dopo un pranzo frugale, in linea con gli insegnamenti di Francesco, alle 15 del pomeriggio inizierà un convegno che vedrà la partecipazione di Renzo Cresti , assieme alla cantante e arpista Celeste Canali, di don Carmelo Mezzasalma, di Carmela Principato, Silvana Miraglia e di Alessia Scaglione della Lav. Interverranno anche gli alunni dell’istituto comprensivo Ungaretti di Lucca con la media Da Vinci. A conclusione la corale beata Vergine del Soccorso terrà un breve concerto.

La giornata riveste una particolare importanza per le personalità che interverranno e per i temi che saranno affrontati, visto che la figura di Francesco permette riflessioni non solo sulla religione, ma pure sulle emergenze sociali, sulla natura e gli animali, sulla cultura in genere. Gli incontri sono aperti a tutti, con momenti di socializzazione e di approfondimento.