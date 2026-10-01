In San Micheletto la proiezione del docufilm ‘Evangeline e Rose’ delle registe lucchesi Lazzari e Giurlani
“Il nostro intento era quello di riuscire a trasmettere agli spettatori la stessa forza e l’emozione che hanno suscitato in noi”, sottolineano le registe
Verrà presentato domenica (4 ottobre), nell’ambito del Lucca Film Festival, il docufilm Evangeline e Rose delle registe lucchesi Patrizia Lazzari e Mariana Giurlani.
Evangeline Whipple e Rose Cleveland vissero nei primi decenni del ‘900 a Bagni di Lucca e si prodigarono in opere benefiche a favore della popolazione locale durante la prima guerra mondiale e durante la drammatica pandemia di influenza spagnola che colpì la lucchesia in quegli anni. La loro storia, e quella della Bagni di Lucca dell’epoca, viene raccontata nel docufilm dagli esperti e storici: Sirpa Salenius, Tilly Laskey, Marcello Cherubini, Bruno Micheletti, Angela Amadei, Massimo Betti, Pietro Puccini. La parte sceneggiata dell’opera è affidata alle attrici Silvana Rossomando, Michela Totino e Rosella Petrucci che interpretano, rispettivamente, i ruoli di Rose, Evangeline e della loro amica Nelly Erichsen.
“Attraverso le immagini, cerchiamo di narrare le storie di donne fuori dal comune, figure poco conosciute o dimenticate, che hanno scelto di vivere fuori dai canoni e dagli stereotipi sociali – spiegano le registe Lazzari e Giurlani – donne indipendenti e determinate, così come la Principessa Adelah d’Afghanistan la cui storia abbiamo raccontato nel nostro precedente documentario, anche questo presentato al Lucca Film Festival nel 2024”.
Il docufilm Evangeline e Rose è stato realizzato in alcuni dei luoghi simbolo di Bagni di Lucca e ha avuto il sostegno della Fondazione Culturale Michel de Montagne, del Comune di Bagni di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e il supporto dell’associazione Città delle Donne di Lucca.
“L’idea di realizzare questo documentario – continuano le registe – ci è stata suggerita dall’amica Enrica Benedetti che aveva scovato in biblioteca il volume Mia preziosa e adorata, lettere d’amore di Rose Cleveland e Evangeline Whipple, 1890-1918. Il libro è la versione italiana dell’omonimo testo inglese, realizzato da Tilly Laskey e Lizzie Ehrenhalt, pubblicato in Italia a cura della Fondazione Michel del Montagne che, tramite il suo Presidente Marcello Cherubini, ci ha supportate concretamente nella realizzazione del nostro lavoro. È solo grazie all’aiuto e collaborazione di tante persone e istituzioni, che siamo riuscite a portare a termine un progetto così complesso che ha richiesto molto tempo e impegno per prepararlo, realizzarlo e quindi definirlo nella sua struttura finale. Il nostro intento era quello di riuscire a trasmettere agli spettatori la stessa forza e l’emozione che hanno suscitato in noi le figure straordinarie di Evangeline e Rose. Dalle risposte avute dal pubblico nelle proiezioni svolte nei mesi scorsi a Bagni di Lucca, Lucca e Roma, abbiamo avuto la conferma di aver centrato il nostro obiettivo”.
La proiezione si terrà nell’Auditorium San Micheletto (via San Micheletto, 3). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.luccafilmfestival.it.