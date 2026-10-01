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L’Augusta riparte con Senaldi: “A Meloni serve un leader a sinistra. La politica è schiava del consenso”
Il condirettore di Libero si è confrontato con Iacopo Di Bugno sul suo saggio “Sveglia!” e ha commentato lo scenario politico italiano
Un pubblico numeroso ha accolto Pietro Senaldi per l’apertura della seconda parte della stagione 2026 di L’Augusta – La Fortezza delle idee, il festival patrocinato dal Comune di Lucca. Il condirettore del quotidiano Libero, noto anche per le sue presenze televisive, è stato intervistato dal presidente dell’associazione Iacopo Di Bugno.
“Con il saggio Sveglia!, che ho scritto a quattro mani con Giorgio Merli, uno dei più importanti esperti di strategia aziendale nostrani – ha esordito Senaldi – evidenziamo alcune bugie e luoghi comuni che stanno impoverendo l’Italia, proponendo verità, quasi sempre scomode, che invece l’arricchirebbero. La politica, nel frattempo, schiava del consenso, tratta il Pil come fosse un fenomeno meteorologico che non dipende dalle proprie scelte che invece, in realtà, potrebbero determinarlo”.
Sollecitato sulla scena politica Senaldi ha sottolineato: “A Giorgia Meloni serve assolutamente un leader a sinistra, dovrebbe tifare per le primarie. La sua posizione si rafforzerà appena verrà indicato quale sarà il campione che dovrà affrontarla alle elezioni. In paragone agli altri papabili infatti il suo valore non può che aumentare e smuovere quegli elettori che piuttosto che votare gli ‘altri’ voteranno lei”.
“Governi tecnici? I ‘tecnici’ vogliono fare gli angeli ma subiscono il fascino della politica, anche se puntualmente quando agiscono in politica perdono credibilità”, ha aggiunto Senaldi.
Il festival tornerà il 22 ottobre, con la partecipazione dell’attore e conduttore televisivo Edoardo Sylos Labini.