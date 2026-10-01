L’Augusta riparte con Senaldi: “A Meloni serve un leader a sinistra. La politica è schiava del consenso”

Un pubblico numeroso ha accolto Pietro Senaldi per l’apertura della seconda parte della stagione 2026 di L’Augusta – La Fortezza delle idee , il festival patrocinato dal Comune di Lucca. Il condirettore del quotidiano Libero , noto anche per le sue presenze televisive, è stato intervistato dal presidente dell’associazione Iacopo Di Bugno.

“Con il saggio Sveglia!, che ho scritto a quattro mani con Giorgio Merli, uno dei più importanti esperti di strategia aziendale nostrani – ha esordito Senaldi – evidenziamo alcune bugie e luoghi comuni che stanno impoverendo l’Italia, proponendo verità, quasi sempre scomode, che invece l’arricchirebbero. La politica, nel frattempo, schiava del consenso, tratta il Pil come fosse un fenomeno meteorologico che non dipende dalle proprie scelte che invece, in realtà, potrebbero determinarlo”.