Lucca Film Festival continua: passerella per il regista Elie Chouraqui

Ieri sera (30 settembre), alle 21, al cinema Centrale , è arrivato il regista Elie Chouraqui per presentare in anteprima italiana il nuovo film Les héros du Louvre (2026) , in un incontro sul palco assieme a Nicola Borrelli e Cristina Puccinelli.

Prima della proiezione del film, Chouraqui, che durante la sua carriera ha lavorato con attori del calibro di Adrien Brody, Andie MacDowell, Gerald Butler e Joe Pesci, si è prestato per qualche domanda di fronte al pubblico, rivelando come, nonostante la nazionalità francese, sia ormai un cittadino lucchese a tutti gli effetti, conscio di avere in sala parecchi amici a supportarlo.