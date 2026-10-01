Lucca Film Festival continua: passerella per il regista Elie Chouraqui
Al cinema Centrale la presentazione del nuovo film ‘Les héros du Louvre’, moderata dal presidente del festival Nicola Borrelli
Ieri sera (30 settembre), alle 21, al cinema Centrale, è arrivato il regista Elie Chouraqui per presentare in anteprima italiana il nuovo film Les héros du Louvre (2026), in un incontro sul palco assieme a Nicola Borrelli e Cristina Puccinelli.
Prima della proiezione del film, Chouraqui, che durante la sua carriera ha lavorato con attori del calibro di Adrien Brody, Andie MacDowell, Gerald Butler e Joe Pesci, si è prestato per qualche domanda di fronte al pubblico, rivelando come, nonostante la nazionalità francese, sia ormai un cittadino lucchese a tutti gli effetti, conscio di avere in sala parecchi amici a supportarlo.
Il film racconta le vicende, durante l’invasione tedesca della Seconda guerra mondiale, di un guardiano notturno del Louvre, al quale viene affidato il compito di trasportare alcuni tesori al di fuori di Parigi. Il racconto si rifà alle esperienze reali del nonno del regista, che lui stesso considera un “eroe del Louvre”.
Questo pomeriggio (1 ottobre), alle 17, al cinema Centrale, si terrà la proiezione del film I am curious Johnny, con il regista Julien Temple ad introdurre la visione assieme ad Alessandro Romanini, mentre stasera alle 21, toccherà a Laguna, con il regista Sarunas Bartas sul palco.