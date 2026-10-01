Lucca ricorda Enrico Bartoletti: una giornata di studi con il cardinale Semeraro

Una Chiesa capace di rinnovarsi e di dialogare con la società: è attorno all’eredità di Enrico Bartoletti, arcivescovo a Lucca dal 1958 al 1973, che si ritroveranno storici, teologi e testimoni del suo impegno ecclesiale. Venerdì 9 ottobre, dalle 10 alle 18, il Salone del Palazzo Arcivescovile, in piazzale Arrigoni 2 a Lucca, ospiterà la giornata di studi Enrico Bartoletti: per una Chiesa rinnovata, trasparente, umile, promossa dalla Chiesa di Lucca nell’ambito delle celebrazioni per i 300 anni dell’Arcidiocesi. Tra i relatori il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi. L’ingresso è libero e gratuito.

“La Chiesa è nella città non per dominarla o clericalizzarla, ma per offrirle un supplemento d’anima“, diceva Bartoletti. Figura centrale nella vita ecclesiale della seconda metà del Novecento, fu definito dal cardinale Carlo Maria Martini un “traghettatore della Chiesa italiana sulle sponde del Concilio Vaticano II“.

“È un ricordo importante quello dedicato a Bartoletti – sottolinea l’arcivescovo Paolo Giulietti –. I suoi scritti e la sua opera hanno avuto una grande influenza sulla Chiesa lucchese e su quella italiana. Questa giornata si svolge a poco meno di un anno dalla sua proclamazione a Venerabile servo di Dio da parte di Papa Leone”.

Il confronto approfondirà il ministero episcopale di Bartoletti, il contesto storico in cui operò e le prospettive che la sua esperienza offre alla Chiesa di oggi. A introdurre e coordinare i lavori, e a tracciarne le conclusioni, sarà don Marcello Brunini, direttore dell’Archivio Storico Diocesano.

La sessione del mattino si aprirà alle 10 con i saluti istituzionali, seguiti dall’intervento del cardinale Semeraro su Enrico Bartoletti, attualità di un ministero episcopale a servizio della comunità cristiana. Monsignor Fausto Tardelli, vescovo emerito di Pistoia, presenterà poi il volume Enrico Bartoletti, La speranza non delude. Omelie 1965–1975 (Tau Editrice, 2026). Alle 12, nella Cattedrale di San Martino, Semeraro presiederà la concelebrazione eucaristica.

I lavori riprenderanno alle 15 con la sessione Società e Chiesa in Italia tra Concilio e post-Concilio: il servizio di Enrico Bartoletti. Guido Formigoni, professore di Storia contemporanea alla Iulm, affronterà il tema Cattolicesimo e società nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Sfide, trasformazioni e nuove responsabilità ecclesiali. Seguirà Riccardo Saccenti, docente di Storia della filosofia medievale all’Università di Bergamo, con l’intervento Il primato della Parola: Chiesa italiana, Concilio ed evangelizzazione in Enrico Bartoletti.

Alle 16,30 l’attenzione si sposterà sull’Eredità di Enrico Bartoletti: memorie, testimonianze e aperture per il futuro. Porteranno la loro testimonianza Giuseppe De Rita, sociologo e già presidente del Censis, che collaborò con Bartoletti alla preparazione del Convegno ecclesiale Evangelizzazione e promozione umana, e il giornalista fiorentino Andrea Fagioli. Le successive riflessioni dello storico del cristianesimo Massimo Faggioli e della teologa Serena Noceti offriranno spunti per nuovi percorsi di studio sulla figura episcopale di Bartoletti.