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“Notti Jazz” di Rai 5 ripropone il concerto del 2024 al Giglio dedicato a Chet Baker
Domani alle 23,50 la trasmissione integrale di “Chet, we remember you” con Enrico Rava, Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Roberto Gatto
Il tributo a Chet Baker registrato al Teatro del Giglio arriva su Rai 5. Domani (venerdì 2 ottobre) alle 23,50, il programma Notti Jazz trasmetterà integralmente Chet, we remember you, il concerto che il 13 maggio 2024 ha riunito sul palcoscenico lucchese Enrico Rava, Giovanni Tommaso, Rita Marcotulli e Roberto Gatto, in occasione dei 95 anni dalla nascita del musicista. La serata sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove resterà successivamente disponibile on demand.
Ad accomunare i quattro jazzisti è il legame artistico con Baker: ciascuno ha condiviso con lui una parte del proprio percorso musicale. Nel concerto, alle esecuzioni si affiancano racconti e ricordi personali, che restituiscono un ritratto del trombettista e cantante attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e ha suonato al suo fianco. La scaletta propone classici del jazz più volte interpretati da Baker nel corso della sua carriera.
Il concerto è stato promosso dal Teatro del Giglio e dal Comune di Lucca, in collaborazione con il Circolo Lucca Jazz, anche nel segno del rapporto tra Baker e la città. Agli inizi degli anni Sessanta il musicista trascorse infatti a Lucca, tra alterne vicende, un lungo periodo della sua vita, dopo essere stato ingaggiato da Sergio Bernardini per esibirsi alla Bussola di Focette. Un rapporto segnato anche da circa sedici mesi di detenzione in San Giorgio per vicende legate agli stupefacenti.
La messa in onda porta la produzione lucchese all’interno del ciclo televisivo con cui Rai 5 propone al pubblico la storia e i protagonisti del jazz. Notti Jazz nasce con l’obiettivo di avvicinare gli spettatori a un genere spesso considerato ‘difficile’ e riservato a pochi appassionati. Il programma affianca concerti conservati nell’archivio delle Teche Rai a brevi testimonianze di artisti, giornalisti e persone comuni sul loro rapporto con questa musica. Alle esibizioni di Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Bill Evans e Dexter Gordon si aggiunge così lo spazio dedicato ai musicisti italiani contemporanei, tra cui i quattro protagonisti dell’omaggio lucchese.