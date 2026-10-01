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Quando l’Italia conquistò il Polo Nord: all’Agorà la storia del dirigibile Norge e di Umberto Nobile
Domani (2 ottobre) l’incontro presentato da Paolo Pescucci con la proiezione di un filmato d’epoca sulla storica spedizione del 1926
Ci sono momenti in cui la storia accelera, si tende, si infiamma. Uno di questi avvenne all’1,30 del 12 maggio 1926, quando il dirigibile Norge, comandato dall’ingegnere e aeronauta Umberto Nobile, sorvolò il Polo Nord. Fu un istante che segnò un primato mondiale e aprì una nuova era dell’esplorazione. Un’impresa internazionale sotto bandiera norvegese, certo, ma profondamente italiana: il dirigibile era stato progettato e costruito in Italia, e sei membri della spedizione erano italiani. Un frammento di coraggio nazionale sospeso nel cielo artico.
Questa pagina straordinaria della storia torna a vivere a Lucca in un appuntamento speciale. Infatti, domani (2 ottobre) alle 17,15, nell’auditorium dell’Agorà (via delle Trombe, 6) si terrà il convegno Umberto Nobile e il dirigibile Norge, presentato da Paolo Pescucci.
Sarà un viaggio dentro l’avventura, la scienza, la tensione di quei giorni del 1926: un racconto che unisce tecnologia, audacia e visione. Durante l’incontro verrà proiettato un video di circa 20 minuti dedicato alla corsa polare e al sorvolo del Polo Nord, con immagini e ricostruzioni che permetteranno di immergersi nell’atmosfera della spedizione.
L’evento fa parte della programmazione dell’associazione Amici dell’Agorà ed è aperto a tutti, con prenotazione all’indirizzo amicidellagora@gmail.com o inquadrando il codice qr presente nel volantino, fino ad esaurimento posti.
Un’occasione rara per riscoprire un capitolo epico dell’aeronautica e dell’esplorazione. Un invito a lasciarsi affascinare da una storia che continua a parlare al presente.