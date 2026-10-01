Quando l’Italia conquistò il Polo Nord: all’Agorà la storia del dirigibile Norge e di Umberto Nobile

Ci sono momenti in cui la storia accelera, si tende, si infiamma. Uno di questi avvenne all’1,30 del 12 maggio 1926, quando il dirigibile Norge, comandato dall’ingegnere e aeronauta Umberto Nobile, sorvolò il Polo Nord. Fu un istante che segnò un primato mondiale e aprì una nuova era dell’esplorazione. Un’impresa internazionale sotto bandiera norvegese, certo, ma profondamente italiana: il dirigibile era stato progettato e costruito in Italia, e sei membri della spedizione erano italiani. Un frammento di coraggio nazionale sospeso nel cielo artico.