L'evento|
Verso il gran finale la mostra ‘Mythos’ all’ex cavallerizza
L’appuntamento con il mito e le grandi creature leggendarie ha fissato la data di chiusura definitiva per domenica 11 ottobre
Si avvia verso il gran finale la mostra Mythos, allestita negli spazi dell’ex cavallerizza in piazzale Verdi a Lucca. Dopo il grande apprezzamento di pubblico e famiglie registrato in queste settimane, l’appuntamento con il mito e le grandi creature leggendarie ha fissato la data di chiusura definitiva per domenica 11 ottobre.
Rimangono dunque a disposizione del pubblico gli ultimi dieci giorni e gli ultimi due imperdibili fine settimana per varcare la soglia della mostra, immergersi in un’atmosfera senza tempo e ammirare da vicino le imponenti installazioni che popolano gli spazi espositivi.
Un’occasione per concedersi una visita in famiglia, un pomeriggio di meraviglia o un viaggio alla riscoperta dei miti che hanno segnato la storia e l’immaginario collettivo.