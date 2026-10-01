Verso il gran finale la mostra ‘Mythos’ all’ex cavallerizza

Si avvia verso il gran finale la mostra Mythos, allestita negli spazi dell’ex cavallerizza in piazzale Verdi a Lucca. Dopo il grande apprezzamento di pubblico e famiglie registrato in queste settimane, l’appuntamento con il mito e le grandi creature leggendarie ha fissato la data di chiusura definitiva per domenica 11 ottobre.