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Viaggio nei sapori lucchesi: a Palazzo Pretorio arriva ‘Oli, Zuppa e Vino: Abbinamento Divino!’
Nel fine settimana degustazioni di olio e vino con i sommelier Fisar e la Zuppa di Aquilea DeCo, regina della tavola lucchese
L’eccellenza enogastronomica lucchese protagonista a Palazzo Pretorio: sabato (3 ottobre) e domenica lo storico monumento di Piazza San Michele farà da cornice a Oli, Zuppa e Vino: Abbinamento Divino!. Un’occasione imperdibile per riscoprire i veri sapori di una volta e valorizzare l’eccellenza agroalimentare del territorio.
L’iniziativa offrirà a cittadini e turisti una ricca degustazione di vini e oli della piana lucchese e di Montecarlo, attentamente selezionati dai sommelier della Fisar (delegazione di Lucca) e dalle aziende di Confagricoltura Lucca.
Regina incontrastata della tavola sarà la celebre zuppa di Aquilea, riconosciuta come ‘pat‘(prodotto agroalimentare tradizionale) e tutelata dal marchio DeCo (denominazione comunale di origine), piatto simbolo della tradizione contadina lucchese preparato secondo le antiche ricette locali dell’associazione Sagra della Zuppa di Aquilea.