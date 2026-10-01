Viaggio nei sapori lucchesi: a Palazzo Pretorio arriva ‘Oli, Zuppa e Vino: Abbinamento Divino!’

L’eccellenza enogastronomica lucchese protagonista a Palazzo Pretorio: sabato (3 ottobre) e domenica lo storico monumento di Piazza San Michele farà da cornice a Oli, Zuppa e Vino: Abbinamento Divino!. Un’occasione imperdibile per riscoprire i veri sapori di una volta e valorizzare l’eccellenza agroalimentare del territorio.