Yoga, meditazione e bagni sonori: al Real Collegio debutta “Qui e ora – Festival del benessere”

Sabato 17 e domenica 18 ottobre attività dalle 10 alle 19, tra incontri, discipline olistiche e laboratori

Yoga, meditazioni, conferenze e laboratori creativi: sabato 17 e domenica 18 ottobre il Real Collegio di Lucca ospiterà la prima edizione del Qui e ora – Festival del benessere, organizzato dall’associazione Conexo Aps. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lucca e inserita nel calendario ViviLucca, sarà aperta entrambe le giornate dalle 10 alle 19.

Al centro dell’iniziativa la consapevolezza e l’equilibrio interiore, con un programma distribuito in sette sale e aree tematiche. La proposta si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta alle discipline olistiche, sia a chi desidera approfondire pratiche già conosciute.

La Sala del Tao accoglierà le conferenze con professionisti ed esperti del settore, mentre la Sala del respiro vitale sarà dedicata al movimento consapevole, con sessioni gratuite di yoga e SoulSpension. Nel Cerchio creativo troveranno spazio laboratori e attività pratiche legate alla manualità.

La Sala delle stelle proporrà letture e quelli che gli organizzatori definiscono “messaggi di luce”; nella Sala del fiore di loto sarà invece possibile ricevere trattamenti olistici individuali. Meditazioni guidate e bagni sonori caratterizzeranno La via di mezzo, mentre la Sala del sogno ospiterà approfondimenti sullo sciamanesimo e sul tema degli specchi. Il programma comprende anche lo Spettacolo del canto dell’acqua.

Accanto alle attività nelle sale, il festival ospiterà espositori, professionisti olistici, artigiani e spazi dedicati ai libri e all’editoria. Saranno presenti anche punti ristoro, con proposte gastronomiche che, nelle intenzioni degli organizzatori, seguiranno il filo conduttore del benessere e della convivialità.

“Il Qui e ora festival non è solo un evento fieristico, ma un vero e proprio invito a guardarsi con occhi nuovi – spiega Vitalba Scalia, presidente di Conexo Aps –. In un mondo che ci vuole sempre altrove, costantemente proiettati verso le scadenze del futuro o ancorati al passato, tornare ad abitare il presente è il più grande atto di cura e di amore che possiamo dedicare a noi stessi”.