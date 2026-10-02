Al Cinema Centrale successo per il doppio appuntamento con il Lucca film Festival

Nella stessa sera, si è svolta la proiezione di Laguna, il nuovo film di Sarunas Bartas, il quale non si è potuto presentare all’evento, venendo così sostituito dalla figlia dodicenne Una Mariija Bartaite, che ha introdotto l’opera agli spettatori con una sentita lettera da lei scritta: “Stasera sono qui a rappresentare il nome della famiglia Bartas. Il film che presentiamo oggi è dedicato alla memoria di mia sorella Ina Maria Bartaite. È un film che attraverso le parole rievoca chi lei fosse. Penso sempre a mia sorella. ricordo quando dipingevamo insieme nella nostra casa estiva, le nostre visite al cat caffè e il profumo dei muffin che preparava. Per questo motivo voglio dedicare la serata di oggi a mia sorella Maria e anche a tutti voi più presenti e ai vostri cari che vi osservano dalle nuvole. Grazie a tutti per essere venuti e condividere questo momento con noi”.