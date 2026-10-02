La rassegna|
Al Cinema Centrale successo per il doppio appuntamento con il Lucca film Festival
Ieri (1 ottobre) sono stati presentati al pubblico i documentari ‘I am curious Johnny’ di Julien Temple e ‘Laguna’ di Sarunas Bartas
Nella giornata di ieri (1 ottobre), il cinema Centrale ha accolto alle 17 il regista Julien Temple per presentare il suo ultimo documentario I am curious Johnny (2025, Uk), seguito dall’appuntamento serale delle 21 che ha visto la proiezione del film Laguna (2025, Lituania), introdotto dalla figlia del regista Sarunas Bartas, Una Mariija Bartaite.
Temple, famoso regista di videoclip musicali per i Sex Pistols, i Rolling Stones e David Bowie, ha portato al festival un documentario sulla vita fatta di viaggi, eccessi e reti di relazioni con figure di spicco, del miliardario collezionista d’arte Jean “Johnny” Pigozzi.
Alessandro Romanini ha accompagnato l’incontro.
Nella stessa sera, si è svolta la proiezione di Laguna, il nuovo film di Sarunas Bartas, il quale non si è potuto presentare all’evento, venendo così sostituito dalla figlia dodicenne Una Mariija Bartaite, che ha introdotto l’opera agli spettatori con una sentita lettera da lei scritta: “Stasera sono qui a rappresentare il nome della famiglia Bartas. Il film che presentiamo oggi è dedicato alla memoria di mia sorella Ina Maria Bartaite. È un film che attraverso le parole rievoca chi lei fosse. Penso sempre a mia sorella. ricordo quando dipingevamo insieme nella nostra casa estiva, le nostre visite al cat caffè e il profumo dei muffin che preparava. Per questo motivo voglio dedicare la serata di oggi a mia sorella Maria e anche a tutti voi più presenti e ai vostri cari che vi osservano dalle nuvole. Grazie a tutti per essere venuti e condividere questo momento con noi”.
Laguna è un documentario che racconta il viaggio di elaborazione del lutto da parte di Bartas e la figlia minore Una, in ricordo della sorella più grande, attraverso i luoghi più significativi in cui quest’ultima ha vissuto e voleva continuare a vivere.
L’incontro è stato moderato da Mattia Fiorino.