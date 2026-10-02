Al via Lucca Genius Loci: un percorso che intreccia storia, arte e comunità

Al via il 3 e 4 ottobre Lucca Genius Loci , il progetto ideato dal Teatro del Giglio per restituire alla città il suo straordinario patrimonio musicale. Un percorso vivo e condiviso che intreccia storia, arte e comunità : non un semplice succedersi di eventi, ma un viaggio capace di far riscoprire figure e vicende della memoria cittadina, rendendole attuali e vicine al pubblico contemporaneo.

Sabato (3 ottobre), alle 19, teatro San Girolamo il concerto che prende il titolo da una frase di Luigi Boccherini, La musica è fatta per parlare al cuore dell’uomo…: il violinista Alberto Bologni e il pianista Simone Soldati saranno interpreti di un programma che attraversa epoche, stili e personalità diverse, unite dal filo della grande scuola musicale lucchese. Il concerto proporrà musiche di Francesco Xaverio Geminiani, Luigi Boccherini, Domenico e Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Gaetano Luporini e Gaetano Giani-Luporini, componendo un percorso che dalle radici settecentesche della tradizione musicale della nostra città giunge fino al Novecento, mettendo in luce la ricchezza e la continuità di un patrimonio artistico profondamente legato a Lucca.