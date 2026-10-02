Atelier Ricci, Santa Maria della Rosa, Casa Giannini e Fattoria Colle Verde a Matraia si aprono per le Giornate Fai

L’Atelier Ricci nel Palazzo Mazzarosa, la chiesa di Santa Maria della Rosa, Casa Giannini (riservata agli iscritti Fai) e la Fattoria Colle Verde a Matraia. Sono i 4 gioielli che si apriranno nelle giornate Fai d’autunno, il 10 e 11 ottobre, a cura della Delegazione di Lucca.

Il gruppo Fai Media Valle inoltre aprirà il Convento di San Francesco a Borgo a Mozzano, luogo candidato alla votazione come Luogo del Cuore, mentre domenica 11 il Gruppo Fai Versilia aprirà il Villino Mezza Luna a Camaiore. I visitatori saranno accompagnati in gruppi da volontari narratori o apprendisti ciceroni. Le giornate Fai non sono solo un evento culturale e di coinvolgimento del pubblico, ma anche un’importante occasione di raccolta fondi e di nuove iscrizioni, indispensabili per proseguire l’opera di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio.

L’Atelier Ricci nel Palazzo Mazzarosa sarà visitabile solo domenica 11 ottobre. Ci sono sale affrescate, volte decorate, marmi, colori, sete e tessuti che convivono in un’atmosfera magica dove storia, arte e alta sartoria artigianale raccontano oltre 350 anni di vita del palazzo e della città. L’Atelier Ricci non è solo un atelier in un palazzo storico, ma un vero e proprio “scrigno”, dove si intrecciano moda, architettura e creazione artigianale. Il Palazzo seicentesco, che lo ospita, si trova nel centro storico di Lucca, tra Piazza Cittadella e via Burlamacchi, a pochi passi dalla casa natale di Giacomo Puccini e dalla chiesa di San Michele in Forum, cardo decumano dell’antica città romanica. È un palazzo esternamente austero e rigoroso, mentre l’interno è riccamente decorato. La visita farà scoprire gli ambienti del piano terra, un tempo destinati alle attività di servizio della dimora e dei suoi proprietari e oggi occupati dall’Atelier Ricci.

La chiesa di Santa Maria della Rosa sarà aperta sabato e domenica pomeriggio. Nel centro storico di Lucca, è un piccolo e raro esempio di architettura gotica. Fu edificata nel 1309 trasformando un preesistente oratorio dove era venerata un’immagine della Madonna con il Bambino. Successivamente, nel 1333 l’edificio fu ampliato e ne venne modificato l’orientamento, appoggiandolo sul lato occidentale ai resti delle antiche mura romane: all’interno è ancora visibile un tratto della cinta muraria romana in opus quadratum, databile al Il secolo a.C. La facciata fu completata alla fine del Quattrocento con un portale attribuito all’ambiente di Matteo Civitali, riccamente decorato con motivi vegetali e floreali. Il tema della rosa ritorna nella decorazione della chiesa e nella tradizione legata alla sua immagine devozionale, la trecentesca Madonna della Rosa, venerata sull’altare maggiore. La chiesa è inoltre legata alla figura di Santa Gemma Galgani, che la frequentò assiduamente come luogo di preghiera negli ultimi anni della sua vita, dal 1900 al 1903. Tra le opere conservate all’interno si trova anche una Natività della Vergine, tavola della seconda metà del Cinquecento attribuita a Lorenzo Zacchia il Giovane.

Nel cuore del centro storico di Lucca, nei pressi della chiesa di Santa Maria della Rosa, si trova Casa Giannini, la dimora della famiglia che accolse Gemma Galgani negli ultimi anni della sua breve vita. In quell’epoca, Lucca e profondamente segnata dalla propria storia. Dopo la fine della secolare Repubblica lucchese nel 1799, la città attraversò le trasformazioni dell’età napoleonica e della Restaurazione, per entrare nel 1847 nel Granducato di Toscana e, nel 1861, nel nuovo Regno d’Italia. Quando Gemma nacque, nel 1878, Lucca era dunque italiana da meno di vent’anni, ma la città conservava però una forte presenza religiosa, fatta di chiese, conventi, confraternite e istituzioni assistenziali, mentre accanto alle antiche famiglie aristocratiche cresceva una nuova borghesia di professionisti, commercianti e imprenditori. È in questo ambiente che si colloca la famiglia Giannini, benestanti farmacisti e ceraioli, profondamente inseriti nella vita cittadina. Nel 1899 accolsero nella loro casa Gemma Galgani, nata nel 1878, e rimasta orfana giovanissima dopo il dissesto economico della sua famiglia. Gemma visse con i Giannini fino al gennaio 1903, assistita spiritualmente dai Passionisti, e mori l’11 aprile dello stesso anno, a soli 25 anni. Beatificata nel 1933, fu proclamata santa nel 1940 da papa Pio XII. Casa Giannini conserva ancora oggi ambienti, arredi e oggetti legati alla presenza di Gemma, offrendo uno sguardo sulla sua vita quotidiana e sulla religiosità della famiglia che la accolse. Tra le testimonianze più significative sono il crocifisso legato alla sua esperienza religiosa e il diario di Gemma. Accanto a lei visse Eufemia Giannini, figlia dei padroni di casa, che ne raccolse le parole e le esperienze spirituali e che, molti anni dopo, fondò la Congregazione delle Sorelle di Santa Gemma. La visita a Casa Giannini permette così di conoscere non soltanto la figura di Santa Gemma, ma anche una famiglia della borghesia lucchese e, attraverso la sua casa, una città sospesa tra tradizione e modernità nel passaggio dall’Ottocento al Novecento.

Fattoria Colle Verde Matraia sarà aperta sabato e domenica con orario continuato. Nel cuore delle colline lucchesi, a Matraia, nel Comune di Capannori, la Fattoria Colle Verde si trova in un paesaggio caratterizzato da una lunga tradizione agricola legata alla coltivazione della vite e dell’olivo. Matraia, si trova sotto l’altopiano delle Pizzorne, a mezza collina, in uno degli angoli più caratteristici delle Colline Lucchesi. La storia della proprietà risale al XVII secolo ed è legata alla famiglia Guinigi, tra le più importanti famiglie della storia di Lucca, che a Matraia aveva una propria residenza di campagna. La fattoria Colle Verde, che di Villa Guinigi fu una pertinenza agricola, si estende oggi per circa 17 ettari di vigneti e oliveti. La conduzione biologica, adottata dal 2006 anche secondo i principi dell’agricoltura biodinamica, pone particolare attenzione alla fertilità del suolo, alla biodiversità e all’equilibrio naturale dell’ambiente. La produzione vinicola si attesta attualmente intorno alle 35mila bottiglie annue, mentre gli oliveti comprendono circa 3mila piante, prevalentemente delle varietà Frantoio, Leccino e Moraiolo. Il percorso di visita permetterà di conoscere le tecniche di coltivazione e di seguire le diverse fasi della produzione, dalla cura dei vigneti e degli oliveti alla trasformazione delle uve e delle olive. La visita alle cantine e al frantoio offrirà così l’occasione di scoprire come tradizione agricola e pratiche contemporanee convivano in una realtà profondamente legata al paesaggio di Matraia.