Borgo a Mozzano celebra san Francesco con due giornate di appuntamenti

Due giorni di festa in onore di san Francesco. Sabato 3 ottobre e domenica 4 infatti, saranno tante le celebrazioni nella chiesa di San Francesco a Borgo a Mozzano, all’interno dell’ex convento francescano (oggi proprietà della Misericordia e sede di una Rsa, gestita dalla stessa Confraternita).

In questo ottavo centenario francescano, la chiesa è stata dichiarata “Chiesa Giubilare” e, proprio a Borgo a Mozzano, grazie alla Misericordia, l’attività francescana è mantenuta viva grazie ad un Centro Francescano di cultura e spiritualità, seguito dal frate minore Fra Mario Panconi, archivista e bibliotecario della Provincia Toscana di San Francesco Stimmatizzato. Gli ottocento anni dalla morte del grande Santo saranno celebrati, sabato 3 con la santa messa prefestiva delle 17,30 e con la cerimonia del “transito”, che ricorda la morte di Francesco, avvenuta proprio il 3 di ottobre. A presiedere la celebrazione sarà Fra Mario Panconi, assistente del già citato Centro Francescano della Misericordia di Borgo a Mozzano.

Domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, tornata ad essere festa nazionale, ci sarà, alle 10,45, la messa festiva solenne, presieduta dal parroco di Borgo a Mozzano don Francesco Maccari, a cui parteciperanno anche monsignor Giuseppe Bernacchioni, Fra Mario Panconi Ofm e Fra Arokiam John Ofm, frate minore che insegna a Roma e, solitamente, presenzia alle celebrazioni organizzate dalla Misericordia nella chiesa di San Francesco nei periodi natalizi e pasquali.

Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre ci sarà la solenne processione, con la statua del Santo, che si snoderà per le vie di Borgo a Mozzano, arrivando fino al ponte della Maddalena, come è tradizione storica per le processioni più solenni della comunità di Borgo a Mozzano. La processione uscirà dopo il canto dei Vespri che si terranno alle 17, preceduti da un momento musicale con la soprano Elisabetta Della Santa e l’organista Ilaria Brunini, che inizierà alle 16,30. Alla processione interverranno diverse Compagnie religiose del territorio e diverse Misericordie, oltre alle rappresentanze di diversi Comuni ed altre Autorità. I Vespri e la processione saranno presieduti dal vescovo emerito di Pistoia Fausto Tardelli.