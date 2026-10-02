Il Complesso di San Micheletto ha un giardino più ricco, con aiuole e posti auto

Nuovi alberi, arbusti e aiuole arricchiscono il piccolo ‘ecosistema’ dei giardini del complesso di San Micheletto grazie all’intervento di riqualificazione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La Fondazione ha infatti continuato per gli spazi esterni della propria sede, il processo di rinnovamento e conservazione partito alcuni anni fa nel Chiostro piccolo, che dà accesso alla Fondazione Ragghianti, e proseguito poi con la grande operazione di ‘botanica filologica’ che nel 2023 portò alla realizzazione un frutteto decisamente speciale: l’Antico Pomario in cui, grazie alle competenze del professor Paolo Emilio Tomei, sono state individuate e piantate oltre 80 cultivar differenti, tra peri, susini, peschi, meli e molto altro ancora, costantemente monitorati e incrementati negli anni nell’intento di custodire un prezioso patrimonio genetico, testimonianza la biodiversità del territorio.

Il progetto di riqualificazione appena ultimato – che ha interessato un’area di circa 180 metri quadrati – ha permesso la realizzazione di 4 nuove aiuole e la messa a dimora di 9 lecci oltre a numerose piante arbustive, il tutto senza l’abbattimento di alcun albero preesistente. L’intervento ha coniugato la riqualificazione del verde con esigenze funzionali, consentendo di ricavare nuovi posti auto e di ripavimentare tutta l’area carrabile mediante l’uso di asfalto-natura, in perfetta armonia con il contesto.