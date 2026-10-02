L'evento|
La video installazione di Cristina Picchi ‘Tre le parole’ per l’evento in San Francesco
Domani nel quartiere la giornata di restituzione del progetto ‘La piazza, la città, le persone’ di Fermento e comitato popolare
Un affresco composito, tra suoni, pensieri e parole che si rincorrono in piazza San Francesco: questo è Tra le parole – Frammenti di un quartiere che resta, video-installazione diretta da Cristina Picchi, che renderà ancora più speciale la giornata di restituzione del progetto San Francesco – la piazza, la città, le persone, promosso da Fermento Aps insieme a Comitato popolare di piazza San Francesco per raccogliere e tramandare le storie e le voci del quartiere.
L’appuntamento con la proiezione è domani (3 ottobre): si comincia alle 20 con la prima proiezione che si ripeterà ogni 30 minuti, fino alle 22. Si susseguiranno i volti, gli sguardi, i gesti, le emozioni delle tante persone che hanno deciso di donare la propria storia e i propri ricordi al progetto; tutto intorno, echeggeranno le parole, le pause, i sospiri, come un’unica traccia audio che lega tutte le vite vissute tra il Bastardo, la Fratta, la piazza. Ricordi personali, piccole abitudini e tradizioni, scorci e sussurri restituiscono un’opera audiovisiva originale, intensa ed emozionante che trova nella piazza San Francesco la scenografia naturale e più adatta per mostrarsi al pubblico.
Il sound design è di Diego Schiavo, mentre il color grading è di Simone Poleschi.
Ad aprire la giornata di domani sarà la visita guidata gratuita al quartiere: una passeggiata tra storia e tradizioni, aneddoti e racconti. Il ritrovo è alle 15,30 alla Madonna dello Stellario: per prenotarsi è necessario scrivere un messaggio al numero 329.4428398. Sempre alle 15,30, in piazza San Francesco, aprirà la mostra fotografica interattiva Soglie.
Il progetto è finanziato da Cesvot, nell’ambito del bando Siete presente. Giovani e associazionismo 2026, con la collaborazione di S.O.F.A. – Shared Office for the Arts e Soundoc.
Cristina Picchi è una regista, scrittrice e artista italiana. Ha scritto, diretto e montato cortometraggi, documentari e video-installazioni presentati in festival e gallerie di tutto il mondo vincendo numerosi premi, tra cui il Pardino d’Argento a Locarno. Candidata agli European Film Awards e ai David di Donatello per il miglior cortometraggio, è stata finalista del Premio Solinas. Picchi ha partecipato ai programmi di residenza del Museumsquartier di Vienna, della Cité internationale des arts di Parigi e di Iaspis a Stoccolma ed è un’allieva del Berlinale Talents Campus, del Torino Film Lab, dell’IdfAcademy e dello European Documentary Network. Il suo primo lungometraggio è stato supportato, fra gli altri, dal Sundance Institute. Dopo la laurea in letteratura all’università di Pisa, ha ottenuto un Master in documentario cinematografico alla Goldsmiths University of London.
Il progetto è sostenuto attraverso il bando Siete presente, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cr Firenze, Fondazione Livorno, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Pisa, Fondazione Caript, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Unicoop Firenze.