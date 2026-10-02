Messa e concerto in San Francesco

Domenica 4 ottobre alle 17, nella chiesa di San Francesco a Lucca, l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà una celebrazione eucaristica. Alle 18,30 seguirà un concerto che vedrà protagonisti le allieve e gli allievi del conservatorio di musica Luigi Boccherini e del liceo musicale Augusto Passaglia, in un appuntamento organizzato in collaborazione con la Caritas diocesana e aperto a tutti ad ingresso libero, senza alcuna prenotazione.

L’iniziativa rientra nel programma Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica, ideato e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per tutto il 2026, per ricordare il Santo di Assisi e approfondirne l’eredità spirituale e culturale. “L’anno dell’VIII centenario del transito di san Francesco – afferma monsignor Paolo Giulietti – ci richiama, come Chiesa e singoli fedeli, a una vita autenticamente cristiana: nell’amore profondo per Dio, nella semplicità della vita, nella fratellanza cordiale con tutti, nell’amicizia con gli ultimi, nella cura del Creato”.

“La Chiesa di San Francesco è ancora oggi consacrata e luogo che racchiude memoria e fatti della storia della città di Lucca” aggiunge Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. “La primigenia destinazione devozionale, perno originario di tutte le attuali funzioni, si manifesta in questa celebrazione, che racchiude il momento liturgico – la messa – e il successivo momento artistico – il concerto, nel giorno dell’ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, patrono d’Italia, i cui valori per fedeli e non rappresentano il richiamo a principi universali di solidarietà cura, pace e rispetto verso la natura”.

Alla celebrazione seguirà un concerto dal programma decisamente ricco e variegato, ma ideato nello spirito di celebrare in musica la figura del Santo con autori quali Mozart, Petrassi, Miller, Gijelo e Deraco. Sul palco ragazze e ragazzi del Conservatorio di Musica Luigi Boccherini diretti dal maestro Remo Pieri e studenti del Liceo Musicale Passaglia, sotto la direzione di Ausilia Cristoforo e di Roberto Presepi.