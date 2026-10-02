‘Raccontare Lucca’, un convegno per raccontare il contributo culturale-artistico delle personalità del Novecento

Un’eredità artistica e letteraria intorno e su Lucca, da offrire alle nuove generazioni. Per questo l’associazione culturale Amici di Enrico Pea, con il Comune di Lucca nell’ambito del calendario di Vivi Lucca, ha organizzato il convegno Raccontare Lucca. Scrittori e artisti tra memoria, identità e appartenenza (1900-1950).

Appuntamento lunedì 5 e martedì 6 ottobre a Villa Bottini (Lucca), per mettere in evidenza il contributo culturale-artistico di scrittori, pittori, scultori, giornalisti e critici che hanno lasciato un segno significativo a Lucca nella prima metà del Novecento. L’evento, il secondo dopo quello organizzato nel 2023, è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e vedrà il saluto istituzionale del suo presidente, Massimo Marsili. Ha inoltre il patrocinio della Provincia di Lucca, dell’associazione Lucchesi nel Mondo, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Mario Tobino, della Fondazione Ricci, e con la patnership della Fondazione Centro Studi sull’arte Lucia e Carlo Ludovico Ragghianti.

Al centro dell’attenzione della due giorni, grazie agli interventi di studiosi e docenti, scrittori e artisti il cui punto di riferimento fu il Caffè Caselli, poi Di Simo.

Il programma

L’inizio è previsto per lunedì (5 ottobre) alle 9,30 con registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali; alle 10,30 introduzione sul clima storico-letterario lucchese del primo Novecento e sul Caffè Caselli a cura di Umberto Sereni. Nella prima sessione, dedicata agli scrittori: alle 11 Giovanna Bellora su Enrico Pea ‘L’Osservatore Lucchese; alle 11,30 Paolo Vanelli su La Lucca di Mario Tobino: una città tra bellezza e verità; alle 12 Giovanni Ricci su Guglielmo Petroni: Lucca c’est moi. La descrizione della città come autoritratto morale. Nella seconda sessione, dedicata agli artisti: alle 15,30 Alessandra Trabucchi su Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio: contributi per la storia dell’arte lucchese; alle 16,15 Cristiana Ricci su Alfredo Meschi. La ‘serena contemplazione’ di Lucca e del suo paesaggio; alle 16,45 Alessandra Trabucchi e Massimo Scapecchi su Leone Lorenzetti, Gaetano Scapecchi e l’amore per Lucca.

La seconda giornata, martedì 6 ottobre, prevede la terza sessione, su giornalisti e critici: Carla Sodini interviene alle 9,30 su I percorsi della memoria e della nostalgia che legano Mario Pannunzio a Lucca e alle 10 su Sul filo del ricordo: Lucca ne I misteri della città di Arrigo Benedetti; alle 10,30 Elisa Bassetto parla di Arcigna, inesorabile, prepotente. Carlo Ludovico Ragghianti e Lucca; alle 11 Patrizia Giusti illustra Il ruolo fondamentale di Isa Belli Barsali nello studio e nella valorizzazione di Lucca e del suo territorio attraverso i secoli nella storia e nell’arte; alle 11,30 Claudia Santini interviene su Pier Carlo Santini. Un uomo per la sua città e Luigi Della Santa su Lucca e la sua terra; alle 12 Berto Corbellini Andreotti relaziona su Il Gruppo Renato Serra e il suo ruolo di promozione culturale e alle 12,30 Roberto Pizzi su Il contributo di alcune riviste letterarie al risveglio culturale lucchese.