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A Maggiano l’iniziativa ‘Non c’è salute senza salute mentale’

3 ottobre 2026 | 15:37
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di Redazione

Redazione

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L’ex ospedale psichiatrico apre sabato (10 ottobre) spazi che di norma restano chiusi al pubblico con un viaggio immersivo

Sabato (10 ottobre), alle 9,30, l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca, aprirà alcuni spazi che di norma restano chiusi al pubblico per un appuntamento dedicato a storia, memoria e presente della salute mentale. L’iniziativa si intitola Non c’è salute senza salute mentale ed è promossa dal Centro studi e ricerche Guglielmo Lippi Francesconi, in collaborazione con l’Asl di Lucca, altre realtà del terzo settore ed enti locali.

I partecipanti vivranno un viaggio immersivo tra teatro, musica, testimonianze e luoghi carichi di storia, accompagnati dagli psichiatri Elisabetta Balsamo ed Enrico Marchi, che hanno vissuto da protagonisti la trasformazione dei servizi psichiatrici dopo la legge 180 e il cammino verso la chiusura dell’ex ospedale psichiatrico.

Con Michela Panigada e il Collettivo artistico Uc 20 il pubblico seguirà un percorso inedito, pensato per emozionare ma anche per porre domande: che cosa significa prendersi cura della salute mentale; quanto sono cambiati i servizi; quanto resta ancora da fare per superare lo stigma.

Al termine ci sarà un momento di confronto e dialogo con gli psichiatri. Un’occasione per ricordare il passato, comprendere il presente e costruire uno sguardo diverso sul futuro, nella convinzione che la salute mentale sia salute