L'evento|
A Maggiano l’iniziativa ‘Non c’è salute senza salute mentale’
L’ex ospedale psichiatrico apre sabato (10 ottobre) spazi che di norma restano chiusi al pubblico con un viaggio immersivo
Sabato (10 ottobre), alle 9,30, l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca, aprirà alcuni spazi che di norma restano chiusi al pubblico per un appuntamento dedicato a storia, memoria e presente della salute mentale. L’iniziativa si intitola Non c’è salute senza salute mentale ed è promossa dal Centro studi e ricerche Guglielmo Lippi Francesconi, in collaborazione con l’Asl di Lucca, altre realtà del terzo settore ed enti locali.
I partecipanti vivranno un viaggio immersivo tra teatro, musica, testimonianze e luoghi carichi di storia, accompagnati dagli psichiatri Elisabetta Balsamo ed Enrico Marchi, che hanno vissuto da protagonisti la trasformazione dei servizi psichiatrici dopo la legge 180 e il cammino verso la chiusura dell’ex ospedale psichiatrico.
Con Michela Panigada e il Collettivo artistico Uc 20 il pubblico seguirà un percorso inedito, pensato per emozionare ma anche per porre domande: che cosa significa prendersi cura della salute mentale; quanto sono cambiati i servizi; quanto resta ancora da fare per superare lo stigma.
Al termine ci sarà un momento di confronto e dialogo con gli psichiatri. Un’occasione per ricordare il passato, comprendere il presente e costruire uno sguardo diverso sul futuro, nella convinzione che la salute mentale sia salute