Ad Altopascio nasce il ‘Mast’: il nuovo museo della cittadina del Tau

Un viaggio nella storia di Altopascio, nei luoghi che per secoli hanno accolto pellegrini e viandanti, tra il pane, il lavoro della terra e la vita dello Spedale del Tau. Sabato (10 ottobre), alle 10, in piazza Ospitalieri, sarà inaugurato il Mast – Museo di Altopascio Spedale del Tau: un nuovo percorso museale che unisce il recuperato complesso dei silos del grano, finalmente riaperto e restituito alla collettività, gli spazi dell’antico Spedale e la collezione archeologica del Loggiato Mediceo, già riaperto al pubblico con un allestimento rinnovato.

L’apertura restituisce alla comunità e ai visitatori una parte importante del patrimonio cittadino e mette in relazione luoghi, reperti e testimonianze attraverso strumenti contemporanei: videoproiezioni, installazioni interattive, pannelli in italiano e inglese ed esperienze con visori di realtà virtuale. Un progetto promosso dall’amministrazione D’Ambrosio, con l’allestimento realizzato da Ett Spa, parte di Dedagroup, gli architetti Luca Battaglini e Lucas Frediani, e con il contributo della Regione Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

“Aprire il Mast significa restituire alla nostra comunità un pezzo della sua storia e renderlo finalmente visitabile, comprensibile, vicino alle persone – spiega la sindaca Sara D’Ambrosio –. Dentro questi luoghi ci sono le radici di Altopascio: l’accoglienza, il pane, il lavoro, la capacità di offrire riparo e assistenza a chi era in cammino. Recuperare questo patrimonio e raccontarlo con nuovi linguaggi è una scelta precisa: investire nella cultura, nella cura del centro storico e nelle opportunità di crescita del territorio, attraverso anche una rigenerazione diretta di uno spazio rimasto chiuso per molto tempo. Vogliamo che il museo diventi un luogo frequentato dai cittadini, dalle scuole, dalle famiglie e da chi arriva qui per conoscere la nostra storia”.

Uno degli elementi più caratterizzanti di questo percorso è l’apertura al pubblico dell’area dei silos del grano di piazza Ospitalieri, nel ventre delle Mura castellane di Altopascio. Uno spazio che viene restituito alla cittadinanza, dopo decenni di chiusura, con gli scavi archeologici a vista, i pannelli e un percorso museale nuovo. Qui il percorso accompagna alla scoperta degli antichi granai e delle tecniche di conservazione del grano. Un personaggio narrante racconta il lavoro nei campi e la funzione del Piaggione, legato alle trasformazioni agricole promosse da Pietro Leopoldo di Lorena.