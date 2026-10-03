Alla biblioteca di Gallicano il corso ‘Oltre gli stereotipi: Educazione alla parità di genere’

Leggere la realtà con maggiore consapevolezza, riconoscere gli stereotipi e acquisire strumenti per contribuire a una società più equa e inclusiva: sono questi alcuni degli obiettivi di Oltre gli stereotipi: Educazione alla parità di genere, il corso gratuito promosso nell’ambito di Bibliocare, il progetto della Provincia di Lucca realizzato attraverso BiblioLucca, la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio, che prende il via il 9 novembre.

Il percorso si terrà alla biblioteca comunale di Gallicano e prevede quattro incontri pomeridiani, in programma lunedì 9, 16, 23 e 30 novembre, dalle 14,30 alle 18,30. Le iscrizioni sono già aperte e lo resteranno fino a giovedì 5 novembre.

Il corso, condotto da Emanuela Tempestini, propone un percorso di approfondimento sulle dinamiche di genere nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di sviluppare una lettura più critica e consapevole della realtà. Attraverso momenti di ascolto, confronto e condivisione, analisi di casi, circle time, flipped classroom, esercitazioni su testi e studi di genere, i partecipanti potranno confrontarsi con gli approcci alla parità di genere e con il contributo delle ricerche più recenti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla capacità di riconoscere e decostruire stereotipi, discriminazioni e violenze di genere, orientarsi tra i percorsi di empowerment e le azioni per promuovere equità e giustizia, ma anche condividere esperienze e costruire relazioni fondate sul sostegno reciproco e sulla partecipazione attiva.

Il percorso è rivolto a tutte le persone, di ogni età e con qualsiasi percorso formativo o lavorativo, che desiderano acquisire strumenti per leggere la realtà in modo più lucido e critico e contribuire attivamente alla costruzione di una società più equa e inclusiva.

I quattro appuntamenti permetteranno inoltre di valorizzare le esperienze individuali come risorsa collettiva, in un contesto caratterizzato da partecipazione, confronto e cooperazione.

Il corso rientra nel programma di percorsi formativi gratuiti promossi dalla Provincia di Lucca, realizzato attraverso BiblioLucca, la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio, e finanziato da PR FSE+ Toscana 2021-2027 (DD 1531 del 24/01/2025).

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 5 novembre.