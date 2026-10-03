Con ‘Dio ride’ Lucca Film Festival e Incontri del cinema d’essai si cambiano il testimone

Nel pomeriggio proiezione a pagamento al Moderno e talk con Veronesi e Favino. La sera la passerella al cinema Astra

La maratona festivaliera cinematografica lucchese giunge al passaggio di testimone fra le due manifestazioni di respiro nazionale di questo avvio di autunno: il Lucca Film Festival, presieduto da Nicola Borrelli, e gli Incontri del cinema d’essai, promossi e organizzati dalla Federazione dei cinema d’Essai presieduta dalla trevigiana Giuliana Fantoni, che ha il fattivo sostegno del Comune di Lucca, della Regione Toscana e del ministero della cultura.

Con oltre 500 esercenti, distributori e professionisti dell’industria cinematografica in arrivo a Lucca entro lunedì (5 ottobre), la giornata di domani è dedicata all’evento di passaggio di testimone con la presenza in città del regista Giovanni Veronesi e l’attore Pier Francesco Favino per l’anteprima nazionale del film Dio ride, diretto e interpretato dai due protagonisti del cinema italiano. Il film sarà proiettato con ingresso a pagamento per il pubblico domani pomeriggio alle 15,50 al cinema Moderno e al termine, in collegamento con oltre 60 sale italiane, Veronesi e Favino saranno sul palco dello storico cinema cittadino per un dibattito sul film e sul cinema con il pubblico, moderati dal giornalista Giovanni Bogani.

Alle 20,30 saranno poi sul palco del cinema Astra per il passaggio di testimone con le istituzioni fra Nicola Borrelli e Giuliana Fantoni, e lanceranno la proiezione istituzionale del film.

Ancora disponibili biglietti per la proiezione del pomeriggio al cinema Moderno, mentre completamente esaurito il cinema Astra, secondo le modalità di accesso indicate dagli organizzatori del Lucca Film Festival.

Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre seguiranno quattro giorni intensi di cinema per gli addetti ai lavori con eventi e proiezioni aperta al pubblico cittadino, con ingresso completamente gratuito. Per il programma e le prenotazioni online, gratuite, consultare il sito www.luccacinema.it. Clou degli Incontri del cinema d’Essai, la cerimoni di consegna dei Premi Fice, mercoledì (7 ottobre) alle 19,45 al Teatro del Giglio con attori, attrici, registi e protagonisti del cinema italiano.