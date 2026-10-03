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La VB si ritrova a 25 anni dal diploma: a tavola anche i Prof
A riunire i protagonisti di quella classe, insieme ad alcuni dei loro professori, sono stati i ricordi degli anni trascorsi tra i banchi di scuola
Ricordi e storie, per guardare da dove si è partiti e dove si è arrivati ora, in un viaggio che continuerà ancora a lungo. A 25 anni dal diploma, si sono ritrovati studenti e professori dell’anno scolastico 2000/2001, quando frequentavano il V mercurio B all’Itc Carrara.
A riunire i protagonisti di quella classe, insieme ad alcuni dei loro professori, sono stati i ricordi degli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Tra fotografie, aneddoti e tante risate, la serata è stata l’occasione per ritrovare vecchi compagni e rivivere emozioni mai dimenticate. In un incontro semplice ma significativo, che ha confermato come il tempo possa passare, ma certi legami e ricordi restino sempre vivi.
Insieme agli ex alunni, hanno partecipato alla serata anche i Prof: Ida Ferrando, GianPaolo Violi, Gina Giudice, Maria Andreuccetti, Carla Petretti, Paolo Fantozzi. I nomi degli studenti sono tutti nella foto storica della mitica professoressa Ida (detta Mimma) Ferrando, qui sotto.