“Non c’è salute senza salute mentale”: nuovo appuntamento a Maggiano con ‘L’ultima chiave’

Sabato (10 ottobre), alle 9,30, l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, a Lucca, il Centro Studi e ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi, in collaborazione con la Asl di Lucca e altre realtà del terzo settore ed enti locali, aprirà spazi normalmente non accessibili per un appuntamento speciale con la storia, la memoria e il presente della salute mentale.

Un viaggio immersivo tra teatro, musica, testimonianze e luoghi carichi di storia, accompagnato dagli psichiatri Elisabetta Balsamo e Enrico Marchi, che hanno vissuto da protagonisti la trasformazione dei servizi psichiatrici dopo la legge 180 e il percorso verso la chiusura dell’ex ospedale psichiatrico.

Con Michela Panigada e il Collettivo Artistico Uc 20, il pubblico sarà accompagnato in un percorso inedito, capace di emozionare ma anche di porre domande. Tra queste, cosa significa oggi prendersi cura della salute mentale? Quanto sono cambiati i servizi? E quanto dobbiamo ancora fare per superare lo stigma?

Al termine, un momento di confronto e dialogo con gli psichiatri.