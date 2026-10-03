Primo assaggio di Comics a Palazzo Guinigi: inaugurate le mostre, c’è un pezzo di storia dell’evento

Si è aperto oggi (3 ottobre) alle 17 il primo, emozionante, capitolo di Lucca Comics & Games 2026 con l’inaugurazione delle mostre di Palazzo Guinigi. Da anni, uno dei momenti più attesi: le esposizioni raccontano la nona arte e trasportano il pubblico verso i più diversi universi narrativi, ma quest’anno lo è ancora di più.

Palazzo Guinigi sarà il punto di partenza da cui poter viaggiare nel tempo e rivivere i primi 60 anni di Lucca Comics & Games, ospitando la mostra Legacy. A Comics & Games story. Ma i viaggi nel tempo non finiscono qui, da Palazzo Guinigi si potrà entrare nella storia e nella leggenda del fumetto western con Lucky Luke, e poi nella Milano di Valentina e di Crepax, vero interprete del suo tempo, per poi raggiungere gli Stati Uniti di oggi, tra le tavole originali della fumettista americana Tillie Walden, voce della GenZ, arrivando fino all’orizzonte visionario del concept artist Daniel Dociu.

Al taglio del nastro c’era anche l’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti: “Lucca Comics & Games rappresenta un patrimonio culturale della Toscana che in sessant’anni ha saputo crescere, innovarsi e conquistare una dimensione internazionale senza perdere il legame profondo con la città – ha detto Manetti –. Lucca Legacy racconta questa straordinaria storia senza fermarsi alla celebrazione del passato: è uno spazio vivo, partecipato, capace di custodire la memoria e allo stesso tempo di costruire il futuro. Un progetto che dimostra ancora una volta come il fumetto, il gioco e la cultura pop siano linguaggi della contemporaneità capaci di unire generazioni diverse”.

Quest’anno più che mai le mostre di Lucca Comics & Games saranno un’occasione unica per rendere omaggio ai grandi Maestri del fumetto: i già citati Morris e Guido Crepax, ma anche Claudio Castellini, artista internazionale, capostipite dell’Italian invasion nel mondo del fumetto internazionale e autore del manifesto di edizione, e il Sensei Go Nagai, che con il suo estro visionario ha cambiato l’immaginario di intere generazioni. Il pubblico potrà ammirare queste e altre esposizioni uniche, scoprire mondi lontani o riscoprire ciò che fa parte del suo vissuto, fra centinaia di tavole e pezzi unici, sguardi originali, capsule del tempo e i molteplici linguaggi dell’Arte: questo e molto altro ancora sono le mostre di Lucca Comics & Games 2026.

A partire dall’evento di oggi, le esposizioni di Palazzo Guinigi saranno visitabili con ingresso libero, da martedì a sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (lunedì chiuso); durante i giorni del festival – dal 28 ottobre al 1° novembre 2026 – l’orario sarà invece quello della manifestazione (9-19). La mostra Lucca Legacy, a Comics & Games story sarà invece aperta per un intero anno, fino al 30 settembre 2027. Le altre esposizioni in programma, che saranno ospitate negli spazi della Fondazione Banca del Monte, apriranno le porte dal 28 ottobre fino all’1 novembre. Durante i giorni del festival, l’entrata a Palazzo Guinigi e alla Fondazione Banca del Monte sarà libera, con accesso prioritario per i possessori di un biglietto del festival e di un braccialetto valido per la giornata. Altre mostre, ospitate nell’area Japan Town e all’interno del Padiglione Carducci, saranno invece accessibili ai possessori di biglietto e braccialetto del festival validi per la giornata.

Anche quest’anno un catalogo racchiude voci e visioni degli artisti e delle artiste in mostra per chiunque vorrà saperne di più: Lucca Comics & Games 2026, Legacy, Artbook (Lucca Crea Edizioni) sarà disponibile in esclusiva nel bookshop delle mostre e, in seguito, nelle librerie e negli store online.

Le mostre di Palazzo Guinigi

Ingresso gratuito. Dal 4 al 27 ottobre dal martedì al sabato dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (lunedì chiuso). Dal 28 ottobre al 1 novembre dalle 9 alle 19 con accesso prioritario con biglietto e braccialetto del festival valido in quel giorno.

Lucca Legacy, a Comics & Games Story

Pensata per celebrare i suoi sessant’anni, Lucca Legacy, a Comics & Games story la mostra è il progetto espositivo inedito, realizzato da Lucca Crea in collaborazione con POLI.design, centro per formazione post-laurea fondato dal Politecnico di Milano, che racconta il festival non come un archivio da consultare, ma come un organismo vivo da attraversare, modificare e, in parte, scrivere insieme ai VisitAutori. Il secondo piano di Palazzo Guinigi verrà trasformato in una piattaforma culturale permanente, dotata di dispositivi allestitivi adattivi pensati fin dall’origine per evolvere nel tempo. I VisitAutori infatti non si limiteranno a osservare: come accade nei giochi legacy, potranno intervenire fisicamente sulla mostra, lasciando un segno che resterà nel tempo e modificandola, così da contribuire essi stessi a lasciare tracce. È un’esperienza interattiva costruita per raccontare una storia collettiva che è, insieme, passato e futuro.

La partnership con POLI.design, riconosciuto tra i vertici delle classifiche internazionali nell’area Art & Design, unisce la visione, il metodo e il prestigio internazionale del centro milanese alla materia viva della manifestazione lucchese, per dare forma a uno spazio che non è semplicemente una mostra celebrativa, ma un vero e proprio dispositivo culturale capace di rigenerarsi nel cuore della città di Lucca.

Ad accompagnare il pubblico tra i tre livelli concettuali e i nove ambienti in cui si articola la mostra sono Luke e Clea, le due mascotte create dal disegnatore Sergio Algozzino: l’estrosa e indomita Clea e l’introverso e riflessivo Luke guidano i visitatori tra misteri, scoperte e sorprese, offrendo due chiavi di lettura complementari della stessa esperienza. Il viaggio comincia all’accettazione, dove ogni visitatore riceve le informazioni e i materiali necessari, per poi scegliere liberamente fra tre diverse opzioni la modalità con cui proseguire. Cuore narrativo del percorso è costituito dal Main Level articolato attraverso sei ambienti concatenati: la cover stories, la sala delle “storie da copertina”, dove una collezione di racconti sulla manifestazione viene presentata in formato lp, da sfogliare come dischi in un negozio di vinili; la time machine, l’ambiente delle timeline, dove gli eventi della grande storia dialogano con i momenti del festival e della pop culture internazionale in un connubio ricco di sorprese; la sala Tree of Strips, un vero e proprio albero della vita del Festival, sulle cui foglie compaiono i nomi di centinaia di artiste e artisti che ne hanno segnato la storia; la Legacy Room, uno spazio di ascolto in cui tre postazioni interattive restituiscono un caleidoscopio di voci, ricordi ed esperienze nei video proiettati a rotazione, che cambieranno nel tempo e dove anche il visitatore stesso potrebbe ritrovarsi lasciando il proprio video; la Roll of Honor, allestita usando l’espediente del sushi bar in cui un ampio “menù” restituisce fumetti e giochi premiati in oltre sessant’anni di Lucca Comics & Games e da cui si può scegliere e ritirare un gioco o un fumetto; infine la Dreamers Room, un’autentica esperienza sensoriale, il momento dell’emozione improvvisa, forse inaspettata, che restituisce al visitAutore tutto ciò che fino a quel punto del viaggio può essersi perso o aver notato meno. E poi ancora la Hall of Games dove il visitatore può giocare dal vivo con la scatola scelta poco prima e, per concludere il caveau, The Vault, uno spazio unico, non incluso nel percorso ordinario e accessibile solo secondo regole dedicate, dove lo spettatore, di fatto, diventa appieno spettAutore depositando un proprio oggetto d’affezione legato a Lucca Comics & Games. Un gesto che chiude, e insieme riapre, il meccanismo legacy dell’intera mostra, perché quegli oggetti potranno in futuro diventare una nuova Cover Story oppure entrare a far parte del nascente museo del fumetto di Lucca. Tra musica e vinili, schermi Led, macchine del tempo, nastri trasportatori, menu di giochi e fumetti e alberi con foglie speciali, i visitatori saranno coinvolti, sorpresi, emozionati e diventeranno parte dell’exhibition, dove potranno tornare e ricominciare la visita in modo completamente diverso.

L’exhibition è organizzato da Lucca Crea, POLI.design centro per formazione post-laurea fondato dal Politecnico di Milano, con la supervisione Scientifica di Disegs– Dipartimento di studi socio-economici, gestionali e statistici università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara e la partecipazione del Fondo Caniparoli, Collezione Angelo Nencetti Quando Lucca diventò un fumetto e del Fondo Bono, Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Realizzata con il supporto del Comune di Lucca, con la collaborazione di Rai Teche, partner culturale, e grazie al contributo di numerosi collaboratori che si alterneranno nel tempo. Con la supervisione scientifica dell’università degli studi D’Annunzio” Chieti-Pescara.

Più veloce della sua ombra: 80 anni di Lucky Luke

A cura di Mauro Bruni e Famiglia Morris.

Nel 1946, sulle pagine della rivista Spirou, faceva il suo esordio un personaggio destinato a segnare la storia della bande dessinée: Lucky Luke, il pistolero infallibile capace di sparare “più veloce della sua stessa ombra”.

A ottant’anni da quel debutto, Lucca Comics & Games rende omaggio alla leggendaria creatura ideata dal genio grafico e narrativo di Morris, che capovolse con ironia il mito del western creando un nuovo filone narrativo che da lì in poi avrebbe conquistato l’Europa, diventando fonte di ispirazione inesauribile per il fumetto, il cinema e la letteratura: il “western comico”. Dietro lo pseudonimo di Morris risiede la figura di Maurice de Bévère (1923–2001), maestro del fumetto franco-belga e tra i padri fondatori della cosiddetta Scuola di Marcinelle. Affascinato fin dalla giovinezza dal cinema americano e dalla mitologia della Frontiera, Morris dedicò l’intera carriera alla costruzione e al perfezionamento dell’universo di Lucky Luke. La svolta narrativa della serie arrivò a metà degli anni Cinquanta con l’inizio del lungo sodalizio artistico con lo sceneggiatore René Goscinny: una collaborazione ventennale che affinò i meccanismi della parodia western, elevando l’opera a capolavoro della letteratura disegnata e a fenomeno di costume internazionale.

Grazie a una selezione di opere e tavole originali e copertine d’epoca provenienti dagli archivi storici dell’autore, l’esposizione propone una rilettura filologica del genere western. Attraverso il segno grafico pulito e l’acuta ironia di Morris, il percorso espositivo accosta figure d’invenzione ormai entrate nell’immaginario collettivo – dal fedele cavallo Jolly Jumper all’improbabile segugio Rantanplan, fino ai caricaturali fratelli Dalton – a rigorosi quanto parodistici ritratti di personaggi storici della Frontiera, come Jesse James, Billy the Kid e Calamity Jane. L’allestimento a Palazzo Guinigi accompagna i visitatori all’interno di una scenografia prettamente western, popolata dai tipi umani caratteristici: sceriffi, fuorilegge, indiani, becchini e ballerine di saloon. Un itinerario che celebra il valore artistico e documentale dell’opera di Morris, fondamentale punto di riferimento per l’evoluzione del fumetto umoristico europeo.

Si ringraziano per la collaborazione: Le Edizioni Dupuis, Famiglia Morris, Antoine Mathon.

Tillie Walden: time capsule

A cura di Michele Foschini e Mara Famularo.

Voce della Generazione Z, la fumettista americana Tillie Walden si è distinta nel panorama internazionale per la maturità con cui affronta i temi del racconto di formazione, l’inventiva con cui esplora le potenzialità del linguaggio del fumetto e la sensibilità con cui racconta storie delicate e intimiste.

Classe 1996, nel 2018 diventa una delle più giovani vincitrici di un premio Eisner con Spinning (First Second, in italiano Trottole), un memoir incentrato sul mondo del pattinaggio e sulla ricerca della propria identità. Nel 2020 con Mi stai ascoltando? (Bao Publishing) vince un altro Eisner nella categoria miglior graphic novel. Con la trilogia young adult Clementine, spin off di The Walking Dead (saldaPress), nel 2024 è stata inserita nella selezione dei Lucca Comics Awards. A questi lavori si aggiunge il nuovo volume Charity & Sylvia (Bao Publishing), un graphic novel tra fiction e storia che racconta l’amore tra due donne nell’America del XIX secolo, progetto nato nell’ambito dell’incarico dell’autrice come cartoonist laureate del Vermont. Nel 2026 Tillie Walden festeggia trent’anni di età e undici di carriera.

La mostra Time Capsule, a cura di Michele Foschini e Mara Famularo, racconta la crescita artistica dell’autrice dal suo debutto ai suoi titoli più recenti in un percorso che comprende circa novanta opere, tra cui più della metà disegni e tavole originali tratte dai suoi graphic novel più famosi. Se da una parte l’esposizione testimonia come Walden sia rimasta coerente nel considerare il fumetto uno spazio in cui la soggettività modella la realtà, dall’altra evidenzia come sia riuscita a creare storie capaci di spostare l’asticella sempre un po’ più in alto ed evocare mondi nei quali chi legge può smarrirsi per poi ritrovarsi.

Si ringraziano per l’aiuto e il supporto Bao Publishing e saldaPress.

Valentina: tre decenni di Milano nello sguardo di un’icona

A cura di Archivio Crepax e Lucca Comics & Games .

Valentina Rosselli, per tutti solo Valentina, è la creazione più famosa di Guido Crepax, creata nel 1965 e invecchiata di pari passo al suo autore e ai lettori (caso quasi unico nei fumetti, Valentina vive ‘in tempo reale’) fino al 2003, anno in cui la morte di Crepax ha messo fine alle sue avventure. Fra i fumetti italiani più famosi di tutti i tempi, Valentina è un personalissimo mix di realismo (la Valentina fotografa di moda a Milano), surrealismo (le avventure oniriche ricchissime di riferimenti psicoanalitici), raffinato erotismo (numerose sono le scene in cui la vediamo senza veli) e amore per la cultura e Crepax usava il suo personaggio per intessere un dialogo fittissimo con i più disparati ambiti culturali: cinema, moda, arte contemporanea, fotografia, letteratura, musica, ovviamente fumetto. Se allora Valentina era parte in causa di un vivace dialogo culturale, oggi è un’incredibile capsula del tempo, capace di restituire uno spaccato, forse il più completo e sfaccettato possibile, di un periodo storico talmente ricco che un confronto con l’oggi rischia di risultare impietoso.

Attraverso un’accurata selezione di tavole, quasi tutte mai viste dal vivo in occasioni recenti, la mostra si propone di restituire il respiro degli anni Sessanta e Settanta a Milano, uno spazio e un tempo che, nelle tavole di Crepax e nello sguardo di Valentina, trovano la più illuminante delle rappresentazioni. A impreziosire il percorso i ricordi dei figli di Crepax, letteralmente cresciuti con Valentina, somigliantissima alla moglie Luisa e vero alter ego dell’autore. Come scrive Paolo Bacilieri nel suo testo a corredo della mostra, Valentina e Crepax intessono una vera e propria “biografia incrociata, speculare, in cui Crepax inventa la vita di Valentina e la femminista, la fotografa di fashion, la donna, la madre di Mattia, l’eroina Valentina, racconta la vita di un borghese rivoluzionario, di un timido, geniale architetto milanese vissuto nella seconda metà del Novecento, di uno dei più grandi Autori del Fumetto mondiale, Guido Crepax”.

Daniel Dociu: modelli primordiali di mondi futuri

A cura di Roberto Irace.

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Guinigi, Lucca Comics & Games ci invita nelle sue sale storiche a incontrare l’orizzonte visionario di Daniel Dociu, tra i più influenti concept artist e art director della scena mondiale dell’entertainment digitale.

Dopo aver plasmato l’immaginario visivo di franchise leggendari come Guild Wars, Halo, Half-Life 2 e Age of Empires, Dociu si spoglia qui dei vincoli delle grandi produzioni per svelare la sua dimensione più intima e autoriale. La mostra propone un viaggio inedito attraverso illustrazioni personali, copertine e altro a tema sci-fi, rivelando la cifra più pura e svincolata del suo talento.

Al centro del percorso espositivo emerge il concetto di Archetopie: la capacità unica di Dociu di fondere forme ancestrali e monumentali con infrastrutture tecnologiche al limite del possibile. Le sue opere non descrivono semplici scenari di fantasia, ma veri e propri modelli primordiali di mondi futuri — architetture megalitiche, metropoli stratificate e spazi sospesi, terrificanti e gigantesche città kaijū, dove l’antico e l’avveniristico convivono. Un’occasione irripetibile per esplorare il lato privato e visionario di un maestro della fantascienza contemporanea.

Le mostre in Fondazione Banca del Monte di Lucca

Dal 28 ottobre al 1 novembre dalle 9 alle 19. Ingresso gratuito; accesso prioritario con biglietto e braccialetto del festival valido in quel giorno.

Claudio Castellini: tocchi da maestro

A cura di Roberto Irace.

Claudio Castellini, eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo, maestro del fumetto internazionale che ha ridefinito l’estetica del supereroismo moderno, celebre per la straordinaria potenza anatomica delle sue figure e per il suo tratto definito ‘michelangiolesco’: è a lui che Lucca Comics & Games 2026 dedica la mostra Claudio Castellini: Tocchi da Maestro. Il percorso espositivo ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera attraverso una ricca selezione di tavole originali (più di 120), in gran parte scelte da lui stesso: dagli esordi in Bonelli, fino alle storiche collaborazioni americane con Marvel e Dc Comics.

Nato a Roma nel 1966, Claudio Castellini cominciò disegnando per Sergio Bonelli Editore due numeri iconici di Dylan Dog (per la precisione, il 30 e il 48), e poco dopo Nathan Never, di cui è stato creatore grafico e primo copertinista. Nel 1993 ha iniziato la sua collaborazione con la Marvel, realizzando le copertine di Fantastic Four Unlimited e una graphic novel dedicata a Silver Surfer scritta da Ron Marz, Dangerous Artifacts, che ha raccolto numerosi riconoscimenti internazionali. Con questi lavori, Castellini è diventato il primo artista italiano a lavorare per la Marvel Usa, pioniere dell’invasione italiana che sarebbe seguita negli anni successivi e che è tuttora fortemente in corso. Numerosi i suoi lavori d’alto profilo per Marvel e Dc, tra cui lo storico ‘crossover del secolo’ Marvel vs. Dc del 1996, e storie su Spider-Man e Conan. Ha anche collaborato con la Dark Horse, creando Predator: Demon’s Gold, che ha ricevuto una nomination agli Eisner Award. Negli anni successivi, ha deciso di concentrarsi principalmente sul collezionismo realizzando commission per i suoi ammiratori che lo cercano da tutto il mondo, collaborando solo sporadicamente con Marvel e Dc, per apparizioni speciali e copertine. La mostra al palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca offre dunque un’analisi approfondita della sua tecnica millimetrica, focalizzandosi sullo studio del chiaroscuro e sulla plasticità muscolare, che hanno reso il suo segno un punto di riferimento globale. Una sezione della mostra sarà dedicata anche al manifesto di Lucca Comics & Games 2026, il primo meta-poster del festival, che fa tornare in scena, insieme, i protagonisti del passato: generazioni di immaginari diversi, riunite in un’unica, dettagliatissima immagine, piena di simbolismi, citazioni ed easter egg, da zoomare all’infinito.

Si ringraziano Luca Reinero, Francesco Bazzana e tutti i prestatori.

Go Nagai: Sole, cuore e acciaio

Lucca Comics & Games rende omaggio a Go Nagai, l’autore giapponese che con le sue creazioni ha rivoluzionato il mondo dei manga e degli anime e marchiato in modo indelebile l’immaginario collettivo di un’intera generazione, con l’installazione esperienziale Sole, cuore e acciaio ospitata al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione. Protagonisti assoluti sono i giganti d’acciaio, come i robot Mazinga Z e Goldrake. Il primo capitolo fondamentale nell’evoluzione del genere “mecha” in Giappone; il secondo divenuto in Italia un fenomeno di costume e simbolo di un’epoca e testa di ponte per l’invasione, pacifica, degli anime giapponesi. Dopo il 1978, arrivano tante altre creazioni robotiche amatissime dal pubblico italiano, come Jeeg, Il Grande Mazinga e Getter Robot. Dai robot si passa poi al capolavoro del sensei, Devilman. Il Sensei Nagai ha anche adattato con grande audacia il poema epico di Dante Alighieri La Divina Commedia in un manga, dimostrando la sua capacità espressiva unica di creare un ponte tra letteratura classica e cultura pop. Per il provocatorio, sfrenato ritratto dei demoni che abitano l’uomo, il maestro è stato ispirato dall’edizione del capolavoro dantesco illustrata da Gustave Doré. Proprio per quest’opera ha ricevuto il Pegaso per la Cultura, massimo riconoscimento della Regione Toscana, che gli è stato consegnato nel 2025 all’Expo di Osaka.

Japan Town

Dal 28 ottobre al 1 novembre; dalle 9 alle 19; Japan Town (Polo Fiere). Ingresso al Polo Fiere con biglietto e braccialetto del festival valido in quel giorno

Spokon: sport, lacrime e vittoria

A cura di Giorgia Vecchini. Per spokon (da sport e spirito) in Giappone si intendono i manga di genere sportivo, soprattutto quelli in cui lo sport gioca un ruolo centrale e la vittoria finale è cercata con sacrificio e determinazione: al Japan Town Lucca Comics & Games si celebra lo sport in tutte le sue declinazioni con la grande mostra Spokon, sport, lacrime e vittoria!, che va dai grandi classici anni Settanta ai fenomeni contemporanei. Un viaggio emozionante nel genere narrativo che ha rivoluzionato l’immaginario del fumetto e dell’animazione giapponese. L’esposizione ripercorre l’evoluzione dello spokon a partire dai capostipiti che hanno dato via al genere: l’epica rivalità di Rocky Joe, le passioni di Mimì e la nazionale di pallavolo (Attack n.1), l’eleganza di Jenny la tennista e la determinazione di Tommy la stella dei Giants. Un filo conduttore che unisce i grandi pionieri ai successi degli anni 80-90 con un occhio di riguardo a Capitan Tsubasa (Holly e Benji) e Slam Dunk fino ai più recenti Haikyu!! e Blue Lock. Attraverso disegni originali, cel d’animazione, memorabilia d’epoca provenienti dal Sol Levante e glorioso merchandising italiano, la mostra, curata da Giorgia Vecchini con il supporto di Alessandro Apreda (Doc Manhattan), esplora come il sacrificio, la determinazione e il riscatto abbiano trasformato la competizione atletica in una metafora di vita universale.

Padiglione Carducci

Dal 28 ottobre all’1 novembre; dalle 9 alle 19. Ingresso al Padiglione Carducci con biglietto e braccialetto del festival valido in quel giorno

Lucca is a legacy game

A cura di Andrea Angiolino