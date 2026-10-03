Storie di donne e ferite aperte: a ‘Vitamine di carta’ si discute il romanzo di Nathacha Appanah

L’iniziativa, nata con l’idea che la lettura sia un potente strumento di benessere e condivisione , vedrà questo mese i partecipanti confrontarsi sul libro La notte nel cuore di Nathacha Appanah , candidato al Premio Strega europeo 2026 .

Nel maggio 2021 Nathacha Appanah apprende dell’omicidio della giovane Chahinez Daoud, avvenuto a Mérignac, nei pressi di Bordeaux. L’ex marito l’ha spiata, inseguita, braccata, le ha sparato alle gambe e l’ha bruciata viva in strada, a pochi metri da casa sua. La morte di Chahinez risveglia in Appanah un dolore che viene da lontano: la perdita della cugina Emma, brutalmente assassinata dal marito a Mauritius nel 2000. Con parole limpide, precise, di una bellezza struggente, l’autrice intreccia la sua verità a quella delle due donne, attraversando la notte che nei loro cuori ha preso il posto dell’amore.

Il gruppo di lettura è pensato come una vera e propria ‘medicina’ per l’anima, dove gli unici ‘effetti collaterali’ previsti sono la nascita di nuove amicizie e lo sviluppo di un sano spirito critico.