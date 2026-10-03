il confronto|
Storie di donne e ferite aperte: a ‘Vitamine di carta’ si discute il romanzo di Nathacha Appanah
Alla Croce Verde un nuovo incontro del gruppo di lettura per adulti: in discussione il volume ‘La notte del cuore’
Tornano le ‘vitamine’ letterarie della Croce Verde di Lucca: lunedì 26 ottobre, alle 18, nella sede di viale Castracani si terrà il prossimo appuntamento del gruppo di lettura per adulti Vitamine di carta.
L’iniziativa, nata con l’idea che la lettura sia un potente strumento di benessere e condivisione, vedrà questo mese i partecipanti confrontarsi sul libro La notte nel cuore di Nathacha Appanah, candidato al Premio Strega europeo 2026.
Nel maggio 2021 Nathacha Appanah apprende dell’omicidio della giovane Chahinez Daoud, avvenuto a Mérignac, nei pressi di Bordeaux. L’ex marito l’ha spiata, inseguita, braccata, le ha sparato alle gambe e l’ha bruciata viva in strada, a pochi metri da casa sua. La morte di Chahinez risveglia in Appanah un dolore che viene da lontano: la perdita della cugina Emma, brutalmente assassinata dal marito a Mauritius nel 2000. Con parole limpide, precise, di una bellezza struggente, l’autrice intreccia la sua verità a quella delle due donne, attraversando la notte che nei loro cuori ha preso il posto dell’amore.
Il gruppo di lettura è pensato come una vera e propria ‘medicina’ per l’anima, dove gli unici ‘effetti collaterali’ previsti sono la nascita di nuove amicizie e lo sviluppo di un sano spirito critico.
Gli incontri sono gratuiti, ma è gradita l’iscrizione.