Tornano gli appuntamenti con il gruppo di lettura ‘Vitamine di carta’

L’iniziativa, nata con l’idea che la lettura sia un potente strumento di benessere e condivisione, vedrà questo mese i partecipanti confrontarsi sul libro La notte nel cuore di Nathacha Appanah, candidato al Premio Strega europeo 2026.

Nel maggio 2021 Nathacha Appanah apprende dell’omicidio della giovane Chahinez Daoud, avvenuto a Mérignac, nei pressi di Bordeaux. L’ex marito l’ha spiata, inseguita, braccata, le ha sparato alle gambe e l’ha bruciata viva in strada, a pochi metri da casa sua. La morte di Chahinez risveglia in Appanah un dolore che viene da lontano: la perdita della cugina Emma, brutalmente assassinata dal marito a Mauritius nel 2000. Con parole limpide, precise, di una bellezza struggente, l’autrice intreccia la sua verità a quella delle due donne, attraversando la notte che nei loro cuori ha preso il posto dell’amore. Dettagli e modalità di partecipazione

Il gruppo di lettura è pensato come una vera e propria medicina per l’anima, dove gli unici “effetti collaterali” previsti sono la nascita di nuove amicizie e lo sviluppo di un sano spirito critico. Gli incontri sono gratuiti, ma è gradita l’iscrizione.