L'iniziativa|
Tornano gli appuntamenti con il gruppo di lettura ‘Vitamine di carta’
Appuntamento lunedì 26 ottobre alle 18 nella sede di viale Castracani: a confronto su ‘La notte nel cuore’ di Appanah
Tornano le vitamine letterarie della Croce Verde di Lucca: lunedì 26 ottobre alle 18 nella sede di viale Castracani si terrà il prossimo appuntamento del gruppo di lettura per adulti Vitamine di carta.
L’iniziativa, nata con l’idea che la lettura sia un potente strumento di benessere e condivisione, vedrà questo mese i partecipanti confrontarsi sul libro La notte nel cuore di Nathacha Appanah, candidato al Premio Strega europeo 2026.
Nel maggio 2021 Nathacha Appanah apprende dell’omicidio della giovane Chahinez Daoud, avvenuto a Mérignac, nei pressi di Bordeaux. L’ex marito l’ha spiata, inseguita, braccata, le ha sparato alle gambe e l’ha bruciata viva in strada, a pochi metri da casa sua. La morte di Chahinez risveglia in Appanah un dolore che viene da lontano: la perdita della cugina Emma, brutalmente assassinata dal marito a Mauritius nel 2000. Con parole limpide, precise, di una bellezza struggente, l’autrice intreccia la sua verità a quella delle due donne, attraversando la notte che nei loro cuori ha preso il posto dell’amore.
Dettagli e modalità di partecipazione
Il gruppo di lettura è pensato come una vera e propria medicina per l’anima, dove gli unici “effetti collaterali” previsti sono la nascita di nuove amicizie e lo sviluppo di un sano spirito critico. Gli incontri sono gratuiti, ma è gradita l’iscrizione.
Per partecipare o ricevere informazioni, è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo biblioteca@croceverdelucca.it o telefonicamente al numero 0583.467713 negli orari di apertura della biblioteca.