Dall’8 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo album di Gerardo Francesconi

Si intitola Gerardo con la R il nuovo lavoro discografico di Gerardo Francesconi, musicista, autore e compositore lucchese. Il titolo nasce da un dettaglio autobiografico: un nome pronunciato male per una vita intera. Da questo piccolo equivoco prende forma un disco che parla di identità, inquietudine, disillusione e bisogno di restare umani in un mondo che corre sempre più veloce.

Il filo conduttore dell’album è racchiuso in un’immagine ovvero “il rumore che sta sotto a un disco di vinile”, quel sottofondo quasi impercettibile che rimane anche quando sembra prevalere la musica.

Le canzoni attraversano l’iperattività, l’insonnia, l’amore, la dimensione collettiva e uno sguardo critico sul presente, raccontando soprattutto persone comuni che continuano a pensare, dubitare e cercare una direzione.

Musicalmente, Gerardo con la R unisce scrittura cantautorale e una forte componente suonata, con radici nel rock, nel blues e nel funk.

Gerardo Francesconi, conosciuto anche come Gerard Grooveman, è bassista, contrabbassista, chitarrista e autore. Nel corso degli anni ha preso parte a diversi progetti della scena live toscana e ha collaborato, tra gli altri, con Sergio Montaleni e Rick Hutton.