Dalla Repubblica Ceca a Lucca per coltivare la sua arte: in San Benedetto in Gottella le opere di Michaela Kasparova

Si è inaugurata venerdì (2 ottobre) alla chiesa di San Benedetto in Gottella, sede della Confraternita dei Legnaioli in piazza Bernardini, la mostra dell’artista Michaela Kasparova. La personale è visitabile fino al 13 ottobre in orario tutti i giorni in orario 10,30-19.

Kasparova, lucchese d’adozione, festeggia quest’anno i 30 anni da quando è arrivata a Lucca dalla Repubblica Ceca. Siamo andati il giorno dell’inaugurazione a visitare la sua mostra. Come sempre è stato molto piacevole dialogare con Michaela di arte.

L’artista che oltre alla pittura ed alla grafica vanta una solida formazione anche nel campo della moda, ha presentato la sua personale ai nostri lettori di Lucca in Diretta. “La maggior parte della mia personale – mette in luce Kasparova – rappresenta come tema la mia Lucca e oltre. Ho fatto qui come un puzzle di persone con un po’ di folla. Ma anche altri soggetti, ispirati a questa tematica. Come un’opera più antica dove rappresento la musica nell’aria. Ho giocato, come sempre, con i miei temi principali. Mi diverto – mette in luce – con gli scorci di Lucca. Presento diverse opere recenti e non. Oltre la città, oltre i progetti, oltre la grafica, oltre la città dove vivo. L’oltre è fondamentale per la tematica principale. E non manca nemmeno a completamento anche per accogliere i visitatori, una delle mie amate guardiane”.

Michaela ci parla dei progetti che ha presentato già a diversi visitatori durante la sua personale. “Un’altra parte importante di questa mia mostra – dice Michaela Kasparova – è quella della presentazione di un calendario, realizzato insieme a Alexandra Onorato. Alexandra che di mestiere fa la guida turistica, racconta su carta stampata la storia abbreviata di Pinocchio che io invece ho illustrato nei vari mesi. Ho con me alcune copie dei nostri calendari che ho voluto esporre ed è possibile acquistarli. Normalmente – prosegue – non mi metto a rappresentare Pinocchio se non in un’occasione speciale come questa. Alexandra fra l’altro già qualche anno fa, ha presentato con me un libro su Turandot di Giacomo Puccini. Fu in occasione del primo centenario della morte del grande musicista lucchese”.

Il libro illustrato da Kasparova, è stato pubblicato in quattro lingue ed alcune copie sono disponibili anche durante l’esposizione. “Questa – precisa Michaela – è un’opera molto interattiva che al suo interno ha dei Qr code. Anche i bambini e i ragazzi possono ascoltare le arie musicali. Non ho più purtroppo fra le opere che realizzai i soggetti e così ho cercato di riprodurli dal vivo. Ho fatto anche per Pinocchio la folla dentro la folla, come per i soggetti su Lucca. Con questa mostra – prosegue – volevo dare luce ai due progetti che faccio con Alexandra. Mi faceva piacere comunque vedere anche gli originali dei progetti. Allora li ho fatti su cartoncino telato e su carta. Sempre alla maniera mia. Con la china e pastelli. Sono felice che Alexandra sarà presente mercoledì 7 ottobre dalle 15,30 in poi per presentare insieme i nostri progetti”.