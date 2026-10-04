Fashion in Flair festeggia con successo i vent’anni di mostra mercato al Real Collegio

Un importante traguardo all’insegna della bellezza, del fatto a mano e della grande tradizione italiana. Ha riscosso grande successo di pubblico la ventesima edizione di Fashion in Flair, la celebre mostra-mercato dell’artigianato d’eccellenza made in Italy che da venerdì a oggi (4 ottobre) ha trasformato i due chiostri e i saloni al piano terreno del Real Collegio di Lucca in un vero e proprio ‘atelier diffuso’.

Nata a Lucca nel 2012 da un’idea della direttrice artistica Ilaria Mari e inserita stabilmente nel programma ViviLucca, la manifestazione ha celebrato con quella di quest”anno venti edizioni di crescita costante: dalla prima e piccola esperienza a Palazzo Pfanner con appena 20 espositori, passando per le sale e il giardino di Villa Bottini, fino all’approdo definitivo nel monumentale complesso dei Seicento a ridosso delle Mura urbane.

L’appuntamento autunno 2026 vede protagonisti 130 selezionati artigiani provenienti da diverse regioni italiane. La Toscana ha fatto da capofila rappresentando la metà delle realtà espositive presenti, affiancata da eccellenze arrivate da Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio e Campania. Un percorso tra moda e accessori, profumi e cosmetica, arredo casa, design e ceramiche artistiche, capace di unire il ritorno del 70 per cento di storici espositori al debutto di un 30% di nuove proposte.

Accanto all’offerta espositiva e all’area gastronomica curata dagli ‘artigiani del gusto’, la tre giorni è stata animata dalle esibizioni musicali di Jam Academy Lucca e dai momenti di ballo curati da Lucca si Danza, confermando la formula dell’ingresso libero.