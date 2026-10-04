Galleria Fidanda cambia sede e si sposta all’interno dell’atelier Ricci

Novità importante per Galleria Fidanda a Lucca. Si sposta all’interno dell’Atelier Ricci. E a marzo 2027 chiuderà il fondo dove ha aperto un anno fa nel centro storico in via Buia.

Domenica 27 settembre nelle sale dello storico Palazzo Orsetti-Cittadella-Mazzarosa, all’angolo tra via Burlamacchi e via San Paolino, ha preso il via il primo evento di un nuovo significativo corso culturale. Un’iniziativa proposta per la prima volta in tandem fra Galleria Fidanda e Atelier Ricci. Oltre che realizzata in concomitanza con il Lucca Film Festival con il quale l’Atelier Ricci ha collaborato. Si è inaugurata la mostra delle evocative opere di Valentina Restivo. L’esposizione a ingresso libero rimarrà visitabile anche nelle prossime settimane in orario lunedì-sabato 10-18,30.

Abbiamo incontrato l’artista insieme al gallerista Andrea Giomi e a Patrizia Ricci proprietaria dell’omonimo Atelier.

“Le opere che ho presentato all’Atelier Ricci – dice Valentina Restivo – sono una piccola selezione di tutto il mio lavoro. Mi sono concentrata sui personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della letteratura. Nell’Atelier Ricci – mette in luce – per esempio ho scelto una Maria Callas versione Turandot. Per un perfetto richiamo alla questione dei costumi ed al legame dell’Atelier Ricci con Giacomo Puccini. Le altre opere – aggiunge – sono una selezione, più o meno varia, fra più lavori fatti nel giro degli anni. Presento Marylin Monroe, Jean Liman, Maria Callas, due immagini di un volto noto tutte da scoprire, David Lynch e un David Bowie sopra un pianoforte dell’Atelier Ricci”.

Valentina Restivo utilizza due tecniche per i suoi lavori. “I quadri rosa – spiega l’artista – sono acrilico su carta applicata su legno mentre gli altri sono una tecnica un po’ mista. Ci sono l’acrilico, polveri di pigmento, penna, gouache e vernici tipo grog e molotow usati dai writer per le tag. Solo che io le uso a pennello. Personalmente sono infatti molto legata al segno. Quindi cerco di ricrearlo con il pennello. Le mie non sono solo pennellate o campiture ma veri e propri segni che formano una zona d’ombra o di luce. Per questa mostra – prosegue Valentina Restivo – non c’è un tema preciso. Nonostante che io molto spesso lavori per tema o per progetto. In questo caso ho scelto una serie di lavori intanto che come struttura potessero stare già nella location. Solo un paio hanno delle attaccaglie con una cornice. Gli altri hanno una struttura già ben forte che sta su da sé che possono essere integrate nell’ambiente. Sulle lampade, sui tavoli, sul pianoforte. A me in questo caso, visto che sono entrata in un ambiente già ricco, dai tessuti nelle stanze, ai quadri, agli oggetti, mi sembrava abbastanza consono e adatto. Devo dire che è abbastanza divertente e molto bello come spazio”.

Restivo si forma al liceo artistico per poi conseguire la laurea all’università di Pisa alla facoltà di lettere con indirizzo cinema, musica e teatro. Un percorso importante che ancora oggi si è rivelato fondamentale per la sua passione dei fotogrammi fotografici. “Tutta la parte del disegno e della pittura – mette in luce l’artista livornese – si è concentrata su quel lato lì. All’università volevo fare una tesi su Pasolini pittore. Iniziai a illustrare i tre importanti film di Pier Paolo Pasolini. Salò o le 120 giornate di Sodoma, Teorema e Il Vangelo secondo Matteo. Poi mi sono concentrata su Salò o le 120 giornate di Sodoma perché essendo anche l’ultimo film di Pasolini, era quello più ricco di temi pittorici. E quindi da lì iniziai a fare questo lavoro sui fotogrammi cinematografici. Che di solito erano una serie di illustrazioni più o meno grandi come un A4. Avevano una sequenzialità oppure o un tema. Io mi sono fossilizzata a volte sul ritratto come sul tema che c’è all’interno del film”.

Questa cosa dei fotogrammi sarà un bagaglio prezioso che Valentina svilupperà e farà crescere. “Ho preso – dice l’artista originaria di Livorno – alcuni fotogrammi che ora come ora riprendo e li uso per una cosa più pittorica. Anche stravolgendo il contesto. A Livorno abbiamo organizzato una mostra sul film Todo modo di Elio Petri. E lì i fotogrammi li abbiamo utilizzati per prendere alcuni ritratti di questi personaggi all’interno del film. E ricreare da questi, di dimensioni più o meno grandi, anche strutture come una pala d’altare. Cerco un pochino di ampliare il lavoro dei fotogrammi. Di non prendere solo spunto per fare un ritratto. E bene o male anche i personaggi che scelgo hanno un legame con le parole o con l’opera che ho fatto. Cerco sempre di trovare un’immagine che sia meno ‘pop’. Rispetto a quella magari già usata in tutte le salse. Poi comunque spesso cerco il frame che mi piace, lo fotografo e lo spunto del ritratto viene da lì. Ultimamente ho lavorato con immagini pop o con un qualcosa che nasce da un flusso di vita personale significativo. Sempre comunque legato al cinema, a un’immagine in movimento oppure alla letteratura. Ma in realtà io sono un po’ una bulimica nella produzione e le cose che ho fatto sono tante. Il mio lavoro cambia negli anni”.

Valentina Restivo fa quindi parte della scuderia artistica della conosciuta realtà artistica nata nel 2023 nel cuore di Livorno. Galleria Fidanda si sviluppa nel tempo anche a Lucca grazie all’impegno ed alla passione dei suoi fondatori Andrea Giomi e Giacomo Fidanzi. “Valentina – dice Andrea Giomi – oltre che a Livorno, l’abbiamo voluta coinvolgere come prima artista dentro l’Atelier Ricci. Lei è la prima che abbiamo portato lì visto anche il suo percorso importante. Abbiamo aperto il nuovo spazio d’arte di Galleria Fidanda a Lucca – rivela Andrea Giomi – all’Atelier Ricci. Al momento siamo ancor aperti in via Buia. Saremo effettivi lì al posto dello spazio d’arte di via Buia. Che a marzo lasceremo. Per stabilirci stabilmente all’interno dello spazio a cui abbiamo dato vita all’interno dell’Atelier Ricci. Era circa un anno e mezzo che eravamo in via Buia. Ci passa molta gente ma lì poi si è rivelato uno spazio non del tutto ad hoc per farci una galleria. Ci atterremo – aggiunge – agli orari dell’Atelier Ricci. Patrizia Ricci sarà un po’ il nostro punto di riferimento. Il nuovo spazio d’arte a Lucca di Galleria Fidanda sarà seguito soprattutto da lei”.

Galleria Fidanda ha ben cinque gallerie d’arte sparse per la Toscana. E una forza motore in sé con degli obiettivi per andare avanti nel tempo. “Il nostro – mette in luce Andrea Giomi – è un commercio dove vendiamo. La nostra è un’azienda commerciale. Noi cerchiamo di vendere le opere e non solo i quadri. Vendiamo sterline, sculture. Sennò sarebbe impensabile tenere aperte cinque gallerie in Toscana poi in posti diversi. Abbiamo anche dei beni come la grande pantera che esponiamo in galleria di via Buia – prosegue Giomi – presente nello spazio d’arte da quando abbiamo aperto a Lucca. Abbiamo deciso che la metteremo sopra la tribuna centrale della Lucchese. Dipinta rossonera con una targa dove Galleria Fidanda specifica che donerà a tempo indeterminato questa pantera rossonera alla Lucchese calcio”.

Andrea Giomi ci spiega ancora la scelta del cambiamento di location a Lucca. “Abbiamo voluto aprire da Patrizia Ricci nel suo Atelier perché a differenza di via Buia, lei ha anche un posto dove organizza presentazioni di libri o altri eventi particolari. E di Valentina Restivo e delle sue opere – rivela Giomi – Patrizia si è innamorata. Sicchè per un bel po’ starà ancora in Atelier Ricci. Valentina per noi è una delle nostre punte di diamante e ciò ci fa molto piacere. Fra l’altro di tenere nell’Atelier Ricci le sue opere più a lungo lo abbiamo deciso domenica. Da quella che sembrava una piccola collaborazione è nata una grande intesa fra Galleria Fidanda e Atelier Ricci”.

A questo punto è la stessa Patrizia Ricci a rivelarci un altro importante evento che si è tenuto il 2 ottobre scorso. Una bella idea nata per promuovere gli artisti ed aiutare a far conoscere l’arte. “Si è inaugurata nelle sale dell’Atelier Ricci, la mostra di fotografia Una pace disarmata, una pace disarmante, personale di Laura Lezza. Una bravissima giovane fotografa. Presenta gli scatti dal carattere ecclesiastico fatti a San Pietro durante il funerale di papa Benedetto Sedicesimo. Vengono raccontati attraverso uno sguardo unico dall’alto del Colonnato del Bernini, le geometrie e le trame umane dei grandi eventi vaticani tra cui Il funerale di Papa Benedetto Sedicesimo. Un esercito di pace in cui la rigidità dell’ordine liturgico si apre alla libertà, alla diversità, e alle contraddizioni dell’individuo. L’esposizione rimarrà visitabile fino all’11 novembre in orario lunedì-sabato 18-20”.