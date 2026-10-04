‘Master’ del regista bangladese Rezwan Shahriar Sumit vince il Lucca Film Festival 2026

Va in archivio con un bilancio straordinario di presenze e ospiti internazionali la ventiduesima edizione del Lucca Film Festival. La giuria concorso ha incoronato Master del regista bangladese Rezwan Shahriar Sumit come miglior lungometraggio della selezione ufficiale, mentre la menzione speciale della giuria per la stessa sezione è andata al film turco Kurtuluş – Salvation di Emin Alper.

I prestigiosi premi alla carriera della manifestazione lucchese sono stati consegnati a personalità iconiche del panorama mondiale: il compositore Gordon Getty, il regista e artista statunitense Julian Schnabel, la regista Liliana Cavani e il cineasta Nanni Moretti. Riconoscimenti speciali anche per il regista danese Nicolas Winding Refn, insignito del Golden Panther Award, e per l’attrice e regista Donatella Finocchiaro, a cui è andato il premio Outstanding Woman in Film Award, mentre l’attore Lorenzo Aloi ha ricevuto il Premio Nuovi Protagonisti.

Tra gli altri verdetti ufficiali, il premio Marcello Petrozziello al miglior lungometraggio è stato assegnato a Snake milkers and the miserable lady di Vahid Alvandifar (coproduzione Iran/Svezia), mentre la palma di miglior cortometraggio è andata al titolo cinese The tara on her head di Dhundrup Lobsang, con menzione speciale per l’opera statunitense Dear shop girl di Nira Burstein.

Ampio spazio anche alla sezione dedicata alla sostenibilità e all’ambiente, il Lucca Film Festival for Future: il premio della giuria è andato a Apes di Benny Wang, la menzione speciale a Puturno di Thomas Lattuada e il premio della giuria studentesca a People live here di Gabrielle Côté.