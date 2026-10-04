Passerella lucchese per Nicolas Winding Refn per presentare il film ‘Her private hell’

Ieri (3 ottobre), alle 16,30, presso il cinema Astra si è tenuto un red carpet alla luce del sole per l’arrivo del famoso regista danese Nicolas Winding Refn (Valhalla Rising, Drive, Solo Dio perdona), premiato sul palco con il Golden panther award con a seguire la proiezione del suo nuovo film Her private hell (2026).

L’incontro è stato accompagnato dal presidente del Lucca film festival Nicola Borrelli e Andrea Giordano, di fronte a una sala che ha visto la grande partecipazione del pubblico.

Il regista racconta di Her private hell: “Con questo film volevo fare una riflessione sul futuro del cinema, e anche su quello che è il cinema di adesso. Volevo combinare l’arte delle installazioni, che si trova nei musei, con il cinema da popcorn”.

Riguardo il rapporto tra il cinema e la contemporaneità, continua: “Con i social media si tende ad avere pezzi di storia, mezzi di intrattenimento, mentre il cinema, quando si apre a una narrativa che mette insieme i silenzi e le immagini, crea qualcosa di diverso. Io ho scoperto il cinema dalla TV, negli anni Settanta: per me era una scatola dei sogni. Il cinema dà questa idea di essere libero”.

Conclude con un messaggio ai ragazzi: “Questo film è per i giovani di oggi, che sono così avanti e hanno un approccio alla tecnologia così avanzata. Voglio dare valore a tutti loro”.