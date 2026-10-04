Premiazione al femminile per Donatella Finocchiaro al Lucca Film Festival

Ieri (3 ottobre), alle 15, l’attrice Donatella Finocchiaro è salita sul palco del cinema Centrale per ricevere il premio Outstanding woman in film award, consegnato durante il Lucca film festival, come riconoscimento per il lavoro svolto nel cinema come donna che si è saputa distinguere e portare avanti degli ideali di indipendenza e modernità.

In risposta al premio, l’attrice dichiara: “I personaggi che faccio mi lasciano sempre qualcosa. Devo dire che non mi capita mai che mi lascino indifferente, anche per questo li scelgo sempre uno ad uno e accuratamente”.

Continua sulla scelta di personaggi forti: “Ogni tanto mi dicono: ‘Ma come mai fai questi personaggi, queste donne forti di temperamento?’. Ma perché, ci sono donne che non sono forti di temperamento? È giusto dare l’esempio di queste donne, che dobbiamo rappresentare a teatro e al cinema. Cosa dovremmo fare, gatte morte? No: facciamo donne di temperamento, anche per dare un esempio a chi ci guarda”.

“Dico sempre che spesso vado agli incontri contro la violenza sulle donne, e incontro donne vittime, donne che spesso sono schiave di un destino. Ecco, partiamo dall’autostima, perché senza la costruzione della nostra autostima non si va da nessuna parte. Ed è il primo lavoro da fare per noi donne. Quindi, se io posso contribuire, anche facendo un personaggio o un film, a costruire l’autostima delle donne, sono felice” conclude.

L’incontro è stato moderato da Cristina Puccinelli.