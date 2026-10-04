Red carpet per Nanni Moretti e tante premiazioni per la penultima sera del Lucca Film Festival

Sala piena per il regista di ‘Io sono un autarchico’ e la consegna dei premi dei concorsi internazionali della rassegna

Nella serata di neri (3 ottobre), dalle 20,45, si è svolto lo special event che ha visto sfilare sul red carpet del cinema Astra il regista Nanni Moretti e i giurati dei concorsi in gara al Lucca film festival, tra cui Michele Riondino, Donatella Finocchiaro e Franca Squarciapino.

Lo spettacolo è stato aperto dalle premiazioni alla miglior performance e miglior scenografia di Lucca effetto cinema, conquistate dalla compagnia teatrale Contromano e il locale L’Angolonove, per La famiglia Addams.

Il premio Over the real, il concorso di cinema sperimentale parallelo al festival principale, consegnato a Francesca Bonato, artista di Un arcano per un altro mondo.

Il cortometraggio cinese Apes, di Benny Wang, vince invece il premio della giuria di Lff for future. Mentre People live here, di Gabrielle Coté, si aggiudica il premio della giuria studentesca.

Life goes on, di Daniel Audritt e Kat Butterfield, vince entrambi i premi delle due giurie per il concorso internazionale dei cortometraggi. Menzione speciale per Dear shop girl, di Nira Burstein.

Per il concorso internazionale dei lungometraggi, il premio della giuria popolare è andato a Salvation, di Emin Alper, mentre gli studenti hanno scelto Ha-chan, shake your booty!, di Josef Kubota Wladyka. Menzione speciale invece per il film Panda, di Xinyang Zhan. Snake milkers and the miserable lady, di Vahid Alvandifar, si aggiudica il premio Marcello Petrozziello. La giuria ufficiale ha deciso di premiare, in fine, Master, di Rezwan Shahriar Sumit.

La serata è proseguita con Nanni Moretti sul palco per ricevere il premio alla carriera e presentare la proiezione del suo primo film Io sono un autarchico (1976): “È stato un esordio fuori dagli schemi. Finita la scuola, nell’estate del 1972, mi informai sul Centro Sperimentale di Cinematografia, ma, paradossalmente, quella che era una scuola alternativa all’università era riservata ai laureati. Non pensavo di laurearmi, quindi sul Centro Sperimentale misi una croce sopra”.

“Oggi una persona che fa un cortometraggio, o un film strano, indipendente, può farlo vedere con una chiavetta, con un link. Allora io andavo in giro con le pizze, il proiettore e l’amplificatore per far vedere i miei corti. Non esistevano nemmeno i concorsi che esistono oggi” conclude Moretti.