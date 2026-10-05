Al cinema Astra il cast di ‘Plump Jack’ riceve il premio alla carriera per Gordon Getty

Ieri (4 ottobre), alle 16,30, il regista Martin Guigui e il cast del nuovo film Plump Jack (2026) si sono presentati sul red carpet del cinema Astra, nell’ultima giornata del Lucca film festival, per ritirare il premio alla carriera in onore dell’assente, causa motivi di salute, compositore Gordon Getty.

Il lungometraggio è concepito come film-opera, tratto dall’omonima opera di Gordon Getty, la cui trama si basa sulle opere teatrali Enrico IV ed Enrico V di William Shakespeare. Seguiamo l’ascesa e la caduta di Sir John Falstaff (Plump Jack), muovendosi in un’Inghilterra medievale segnata da guerre e tradimenti.

Il regista racconta: “C’è una storia dietro questo film. Siamo rimasti vicini negli anni alla famiglia Getti, perché il signor Getti e mio padre facevano insieme dei progetti educativi di musica. Quando ho avuto l’onore di ricevere l’invito a dirigere l’adattamento cinematografico di quest’opera, ho provato una doppia gioia, perché ne ero innamorato da quarant’anni”.

“La combinazione di opera e Shakespeare è originale, unica. E portarla al cinema è perfetto, perché il cinema è movimento. Non penso che Shakespeare, cinquecento anni fa, avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Sono sempre stato un fan del cinema originale, e questo certamente lo è” conclude.