I ringraziamenti|
All’auditorium di piazza San Martino successo per il concerto del Cral della Usl 2
Cinque minuti di applausi per l’esibizione organizzata sabato (3 ottobre): “Presto altri eventi dopo il sold out di questo appuntamento”
Il direttivo del Cral della Usl 2 ringrazia Sirio Del Grande, Stefano Adabbo, Marco Bini, Silvio Zanon e Chiara Angella, insieme al calorosissimo pubblico per lo straordinario evento svoltosi sabato (3 ottobre) all’auditorium in Piazza San Martino.
Un concerto che è stato un continuo e crescente fuoco d’artificio di emozioni, con il pubblico che ha espresso una partecipazione e un calore davvero commoventi. I protagonisti sono stati acclamati al termine dell’evento con oltre 5 minuti di applausi.
Il Cral Usl 2, che organizza diverse iniziative a scopo ludico ricreativo, assicura che cercherà “di organizzare quanto prima un altro concerto, viste le moltissime persone in lista di attesa che non hanno potuto prendere parte all’evento in quanto i posti disponibili sono andati esauriti in pochi giorni”.