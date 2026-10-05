Bibliocare, fotografia con lo smartphone: al via due corsi gratuiti a Lucca e Bagni di Lucca

Le lezioni sono rivolte a chiunque voglia imparare a fotografare meglio con il proprio telefono e non è richiesta alcuna esperienza precedente

Imparare a utilizzare al meglio la fotocamera del proprio smartphone, migliorare la qualità delle immagini e scoprire come raccontare attraverso le fotografie: sono alcuni degli obiettivi di Scatta come un professionista – Corso di fotografia digitale con smartphone, il percorso gratuito proposto nell’ambito di Bibliocare, il progetto realizzato dalla Rete BiblioLucca della Provincia. Il corso viene proposto in due sedi, a Bagni di Lucca e a Lucca, con due distinti cicli di incontri e iscrizioni aperte.

Il percorso, condotto da Giorgio Leone, propone un approccio pratico e coinvolgente, alternando lezioni e workshop fotografici. I partecipanti potranno lavorare direttamente sul proprio smartphone – oppure utilizzare un dispositivo fornito durante il corso – imparando facendo, in un clima creativo e partecipativo.

A Bagni di Lucca, gli incontri si terranno alla Biblioteca comunale Adolfo Betti, dalle 15 alle 18, nelle giornate di martedì 13, 20 e 27 ottobre, martedì 3 novembre. L’ultimo appuntamento, martedì 10 novembre, si svolgerà invece dalle 15 alle 19. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì (9 ottobre).

A Lucca, il corso si svolgerà alla Biblioteca Imt, in Piazza San Ponziano 6, con quattro appuntamenti il sabato mattina, dalle 9 alle 13: il 14, 21 e 28 novembre e 5 dicembre. In questo caso le iscrizioni resteranno aperte fino a giovedì 12 novembre.

Il corso è rivolto a chiunque voglia imparare a fotografare meglio con il proprio smartphone e non è richiesta alcuna esperienza precedente: è sufficiente saper utilizzare le funzioni di base del telefono.

Durante il percorso i partecipanti impareranno a realizzare e modificare contenuti fotografici digitali di qualità e approfondiranno i segreti della comunicazione visiva, dalle tecniche di inquadratura e composizione al modo di raccontare attraverso le immagini. Sarà inoltre possibile conoscere meglio le impostazioni della fotocamera dello smartphone, le diverse modalità di scatto e alcune funzioni meno conosciute, oltre agli strumenti di post-produzione e editing per migliorare le proprie fotografie. Spazio anche agli accessori più utili per realizzare immagini dedicate a diversi soggetti, dal food ai viaggi, dai ritratti all’outdoor.

Il corso rientra nel programma di percorsi formativi gratuiti promossi dalla Provincia di Lucca, realizzato attraverso BiblioLucca, la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio, e finanziato da Pr Fse+ Toscana 2021-2027 (Dd 1531 del 24/01/2025).