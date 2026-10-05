Conservatorio Boccherini, è boom di iscrizioni: crescita del 10 per cento per l’anno 2026/2027

Sono 283 le domande di ammissione presentate al Conservatorio di Musica Luigi Boccherini per l’anno accademico 2026/2027 . Un dato che conferma l’interesse per l’offerta formativa dell’istituzione lucchese e che si traduce, a seguito delle procedure di ammissione, in 145 nuovi studenti immatricolati . Complessivamente, sono 311 gli studenti iscritti al conservatorio per l’anno accademico appena avviato , considerando i percorsi di studio del triennio, del biennio e i corsi propedeutici: un 10 per cento in più rispetto agli iscritti dell’anno accademico 2025/2026 . A questi si aggiungono 32 studenti dei corsi di base , dedicati alla formazione musicale propedeutica all’accesso ai percorsi accademici.

“Siamo molto orgogliosi della risposta ottenuta per il nuovo anno accademico 2026/2027 – dichiara il direttore Massimo Morelli –. Sono numeri importanti che ci confermano come saldo punto di riferimento per i giovani talenti. A questo quadro già positivo si aggiunge il forte interesse per la nostra offerta post-laurea, con 18 richieste per il master MaDamm (Direzione Artistica e Management Musicale) e 14 per il Master Mai&Games (Musica Applicata alle Immagini & Videogames), con i colloqui sono attualmente in corso, oltre a 12 domande di dottorato pervenute proprio in questi giorni, tra le quali selezioneremo i due candidati a cui assegnare la borsa di ricerca. A tutti gli studenti che hanno scelto il Boccherini per costruire il loro futuro va il nostro più caloroso benvenuto: questa grande partecipazione ci sprona a lavorare con sempre maggiore dedizione per garantire un percorso di assoluta eccellenza”.