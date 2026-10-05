Gli appuntamenti con la Self Area Go di Lucca Comics & Games tornano alla biblioteca civica Agorà

Cresce l’attesa per il nuovo ciclo di incontri realizzato da Lucca Comics & Games , un progetto che torna per il terzo anno all’Agorà , nel primo appuntamento i protagonisti saranno i videogames. Self Area Go , è questo il nome del progetto si comporrà di tre incontri, per accompagnarci verso il festival. La kermesse prenderà il via domani (6 ottobre) alle 18, nella Chiesetta dell’Agorà: si parlerà di videogiochi indipendenti con il curatore dell’area videogames di Lucca Comics & Games, Fabio Viola , insieme al team creativo del videogioco Luke & Clea , Francesco Bonturi, Manuel Macchia, Teo Benedetti e Silvio Binca dell’associazione The Handy Capped , che ha sviluppato e prodotto un gioco platform in stile Mario Kart, con personaggi in sedia a rotelle.

I prossimi appuntamenti saranno il 13 ottobre, sempre alle 18, con la The Sign Academy di Firenze, luogo privilegiato che supporta la formazione di personalità artistiche e realtà collettive che hanno popolato e tuttora attraversano gli spazi della Self Area. Laura Vaioli, Giacomo Guccinelli e i rappresentanti di Ink Cap, una delle ultime new entry della Self Area, racconteranno la loro esperienza e come le scuole specialistiche siano snodi significativi per il mondo del fumetto. Bocche ancora cucite sul terzo e ultimo incontro in programma durante il festival di Lucca Comics & Games Legacy60.