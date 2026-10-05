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Gli appuntamenti con la Self Area Go di Lucca Comics & Games tornano alla biblioteca civica Agorà

5 ottobre 2026 | 17:59
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di Redazione

Redazione

Gli appuntamenti con la Self Area Go di Lucca Comics &amp; Games tornano alla biblioteca civica Agorà

Primo appuntamento di avvicinamento all’evento di fine mese domani (6 ottobre) dove si parlerà di videogames indipendenti

Cresce l’attesa per il nuovo ciclo di incontri realizzato da Lucca Comics & Games, un progetto che torna per il terzo anno all’Agorà, nel primo appuntamento i protagonisti saranno i videogames. Self Area Go, è questo il nome del progetto si comporrà di tre incontri, per accompagnarci  verso il festival. La kermesse prenderà il via domani (6 ottobre) alle 18, nella Chiesetta dell’Agorà: si parlerà di videogiochi indipendenti con il curatore dell’area videogames di Lucca Comics & Games, Fabio Viola, insieme al team creativo del videogioco Luke & Clea, Francesco Bonturi, Manuel Macchia, Teo Benedetti e Silvio Binca dell’associazione The Handy Capped, che ha sviluppato e prodotto un gioco platform in stile Mario Kart, con personaggi in sedia a rotelle.

I prossimi appuntamenti saranno il 13 ottobre, sempre alle 18, con la The Sign Academy di Firenze, luogo privilegiato che supporta la formazione di personalità artistiche e realtà collettive che hanno popolato e tuttora attraversano gli spazi della Self Area. Laura Vaioli, Giacomo Guccinelli e i rappresentanti di Ink Cap, una delle ultime new entry della Self Area, racconteranno la loro esperienza e come le scuole specialistiche siano snodi significativi per il mondo del fumetto. Bocche ancora cucite sul terzo e ultimo incontro in programma durante il festival di Lucca Comics & Games Legacy60.

 