Gli Istituti Tecnologici Superiori si presentano all’Informagiovani

Gli appuntamenti, in programma in diverse giornate di martedì e giovedì, dalle 15 alle 18, vedranno la partecipazione diretta degli enti organizzatori dei corsi Its, che saranno a disposizione dei partecipanti per presentare la propria offerta formativa, illustrare i requisiti di accesso e fornire informazioni sulle modalità di iscrizione, sulla durata dei percorsi, sulle attività pratiche e sulle prospettive professionali. I percorsi formativi integrano attività didattica, laboratori ed esperienze a contatto con le imprese, consentendo di sviluppare competenze tecniche e professionali in ambiti caratterizzati da una crescente domanda di figure qualificate.

Il ciclo di incontri promosso dall’Informagiovani vuole quindi offrire ai giovani uno spazio di approfondimento e confronto diretto con gli enti che progettano e realizzano i percorsi, permettendo di acquisire informazioni utili sulle competenze richieste, sugli sbocchi professionali e sulle opportunità offerte dai diversi settori. Il calendario prenderà il via domani, martedì 6 ottobre con la Fondazione MITA, dedicata alla filiera Moda. Giovedì 8 ottobre sarà la volta della Fondazione PRODIGI, per la filiera ICT, e della Fondazione PRIME, per la filiera Tecnologia e Industria. Martedì 13 ottobre interverranno la Fondazione EAT, per la filiera Agroalimentare, e la Fondazione TAB, per la filiera Turismo. Giovedì 15 ottobre sarà dedicato alla Fondazione Energia e Ambiente, con un approfondimento sulla filiera Energia, ambiente e sostenibilità. L’ultimo appuntamento, in programma giovedì 22 ottobre, vedrà la partecipazione della Fondazione ATE, per la filiera Edilizia.